"Ouro de tolo"

O cinismo é filosófico, nasceu na Grécia antiga e pregava a simplicidade, mas também pode ser indigno. Comer ouro em frente ao mundo é ato oriundo de um modelo de relacionamento capitalista , onde o dinheiro se reproduz independente da exploração do trabalho.

A riqueza acumulada vexa a maioria, assim ocorreu com Ronaldo, um jogador que entrou no campo da espetacularização com uma performance “fenomenal” de total falta de bom senso.

Aliás, quem possui bom senso nunca poderia compactuar com aquele show de incoerência e desrespeito.

O padre Júlio Lancelotti fez uma excelente observação quanto a este fato. Para reflexão, deixo aqui duas frases de Diógenes de Sínope (filósofo cínico do bem): “ O insulto ofende a quem o faz e não a quem o recebe” e “A ostentação, como a armadura dourada, é muito diferente por dentro e por fora”.

“Mas é uma inveja, uma covardia, é desproporcional. Eu não espero nada dessas pessoas, só acho que o futebol é uma válvula de escape para tanta gente no nosso país… O cara faz uma crônica jogando o jogador no meio da politicagem, dos bandidos”. Fala de Ronaldo, conhecido produto mercadológico do futebol.

E deixo aqui a pergunta: Até quando haverá desigualdade no Brasil para gerar a necessidade da válvula de escape?

