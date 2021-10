Pacheco não tem voto; Lula não tem vice

"Lula tem muito voto, mas precisa de um vice de centro para evitar que, no segundo turno, o eleitorado conservador não tenha outra opção além de Bolsonaro', avalia Alex Solnik edit

Com apenas dois anos de mandato, Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado, com votos da direita e da esquerda.

Não há dúvida que em sua gestão tem se comportado com tolerância, equilíbrio e compromisso com o estado de Direito.

Mantém posição firme contra Bolsonaro e o bolsonarismo, sem ter se tornado alvo de ataques das gangues digitais.

Não tem problema algum com a Justiça.

Não tem idiossincrasias.

Dialoga com a esquerda e a direita.

Tem atuado como conciliador, sem nunca ser subserviente.

Nada em seu perfil indica a pecha de traidor.

Não tem voto, mas seu estado, Minas, é o segundo colégio eleitoral do país.

Lula tem muito voto, mas precisa de um vice de centro para evitar que, no segundo turno, o eleitorado conservador não tenha outra opção além de Bolsonaro.

Mentor de Pacheco, Kassab o trata como presidenciável por ora porque sabe que seu passe é valioso e quer vendê-lo a bom preço.

