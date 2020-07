Países começam a protestar contra governos incompetentes no combate à pandemia. E o Brasil?

O jornalista Gustavo Conde afirma que o mundo começa a acordar para o fracasso dos governos no combate à pandemia, mas o Brasil continua em berço esplêndido. Ele diz: "O governo brasileiro é o pior do mundo em todos os sentidos, sobretudo no que diz respeito ao combate a pandemia (...) Mas para o jornalismo brasileiro, está tudo bem. Nossas instituições estão sólidas" edit