Palavras econômicas

Sei que sou econômico nas palavras para falar de economia, fruto da formação em outra área, mais produtiva.

A atuação do Banco Central mostra o novo Bob Fields em campo, com o perdão do trocadilho, que se faz passar pelo verniz da austeridade fiscal sobre o neofascismo remanescente no poder. Herdeiro de quem é, está apto a aplicar o ar de naturalidade na perpetuação do golpe, tal como mídia e civis fizeram em 1964 e a mesma mídia e outros civis, em 2016. Lula está correto no embate, mas vamos ver até que ponto o equilíbrio política do capital versus capital político se manterá.

Outra proposta de debate foi até razoável, mas a premissa de uma “oposição com responsabilidade” de Ciro Nogueira seria cômica, não fosse trágica. Isso porque apoiou um governo cujos objetivos principais eram a destruição do Estado brasileiro e o benefício exclusivo da família e entorno do governante, no qual o senador está incluído. Defender agora uma mudança na lei das estatais parece cortina de fumaça para se desvincular daqueles crimes aos quais foi, ao menos, conivente.

A Folha de S. Paulo fez anos no mês passado, parabéns! Mas é emblemático criticar outro aniversariante daqueles dias ao dizer que o PT envelheceu mal. Um partido político almeja o poder e precisa ter e seguir seus princípios. O jornal também os tem, ainda que continue na cantilena de louvores ao deus mercado e desprezo à relação entre Estado e sociedade que seja benéfica a esta como um todo. Sigamos todos na inexorável passagem do tempo que talvez nos torne mais sábios e menos chatos.

