Palestras golpistas

Estados Unidos da América do Norte, um paraíso para aqueles que pensam apenas com a platitude de antissorte, ou seja, sem o pleno conhecimento, mas apenas com a crença.

Estamos aqui no Brasil, nós o povo sofrido: assistindo pipocarem balas achadas e perdidas ao sabor da miséria que ainda é o motor que faz do Brazil, apenas um Brasil.

A Casa Grande começou a ser varrida em 2023; depois de quatro anos de acúmulo “das teias de aranha do descaso” , e do cutão da negligência que infectou o povo, inclusive comprometendo a sua saúde mental, afinal, o patriotismo se tornou totalitarismo e idolatrou torturadores como heróis.

A queda-de-braço entre a soberania e o entreguismo se tornou modus operandi, em um cenário ambíguo da política nacional, e um dos players está vivendo na terra do tio Sam, e vem ministrando sua ideologia sob a forma de palestras: em igrejas e outros espaços institucionalizados. Entre afirmações feitas nas palestras realizadas pelo ex-mandatário, a de que a missão (dele no Brasil) ainda não acabou soou além do simbólico. Fica claro que a semente da opressão continua solta e efetuando sua retórica em solo imperialista. Será que a humanidade nunca irá se libertar das correntes ideológicas de nazismos e/ou bolsonarismos?

Uma chuva de críticas ao governo Lula estão entre as explanações de um ex-presidente que possui várias denúncias contra ele: “A Receita Federal afirmou que não foram seguidos os protocolos adequados para incorporação ao patrimônio da União no episódio envolvendo as jóias presenteadas pela Arábia Saudita em 2021 ao então presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michelle Bolsonaro”.

