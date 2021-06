Para além das manifestações do 19 de Junho

A frente ampla nacional antifascista, que tem nas manifestações de rua a sua força motriz, precisa direcionar toda essa pressão articulada da sociedade para exigir o impeachment daquele que é mais perigoso do que a própria pandemia, o genocida Bolsonaro edit

Bem maior do que as manifestações do 29M, os atos do dia 19 de Junho mobilizaram mais de 750 mil manifestantes em 27 estados e Distrito Federal e em 17 países.

Pelo crescente número e ampliação nacional, inclusive nas cidades do interior, os atos populares pelo Fora Bolsonaro já chamam atenção não apenas pela sua enorme dimensão, mas principalmente pela sua representatividade social, política e partidária.

A diversidade cada vez maior das forças que ocupam as ruas, todas elas unificadas em torno da palavra de ordem Fora Bolsonaro, expressa a tomada de consciência da sociedade brasileira diante do genocídio de nosso povo e reforça a legitimidade da exigência do impeachment de Bolsonaro, o maior responsável por essa tragédia nacional.

Completamente opostas aos atos de culto à personalidade do “mito” fascista defensor da morte, as manifestações populares defendem a vida, a vacina, os direitos do povo e usam máscaras e álcool em gel durante seus protestos.

Ao mesmo tempo em que se levanta a bandeira comum do Fora Bolsonaro, o movimento popular nas ruas faz nascer o consenso em torno de pontos programáticos fundamentais como o fortalecimento do SUS e da educação pública e gratuita, a inclusão social e geração de empregos e ainda a defesa da soberania e do patrimônio nacional.

A participação majoritária da juventude e das mulheres nos atos deixa claro que para o movimento popular o Fora Bolsonaro representa o fim do bolsonarismo e não apenas de seu titular, e principalmente representa o enfrentamento efetivo do racismo, do machismo e da homofobia.

Para a conscientização de grande parte da sociedade dos crimes do governo Bolsonaro muito tem contribuído o trabalho sério e corajoso da CPI da Covid. As investigações da CPI já estão reunindo indícios e provas dos crimes contra a humanidade, contra a saúde pública e de corrupção, envolvendo a compra e propaganda do ineficaz medicamento cloroquina para a Covid.

Portanto, a frente ampla nacional antifascista, que tem nas manifestações de rua a sua força motriz, precisa direcionar toda essa pressão articulada da sociedade para exigir o impeachment daquele que é mais perigoso do que a própria pandemia, o genocida Bolsonaro.

