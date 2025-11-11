Para onde a extrema-direita quer levar o Brasil?

É de estarrecer o que acontece no Brasil com um congresso (assim mesmo e minúscula, devido ao seu trabalho contra o povo e contra o país) de maioria de direita e extrema direita, que preferem destruir as principais conquistas que tivemos com o governo Lula em vez de propor leis para avançarmos em nosso processo civilizatório e humano.

Fazem exatamente o oposto. Aprovam um projeto de decreto legislativo, pasmem, para dificultar que meninas estupradas (atentem bem, crianças violentadas, a maioria dentro de casa) que engravidarem de fazer aborto legal e seguro.

Querem obriga-las a ser mães, premiando os estupradores com a paternidade. Crime de lesa humanidade. Ao mesmo tempo querem proibir que o governo Lula faça campanha educativa contra o casamento infantil, num país onde 34 mil meninas de 10 a 14 anos são casadas. Um verdadeiro absurdo. Por isso, esse PDL é chamado de PDL da Pedofilia.

Agora o presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta indicou como relator do projeto do governo Lula contra o crime organizado, Guilherme Derrite, que deixou a Secretaria da (In)Segurança do estado de São Paulo para ser o relator desse importante projeto para desmantelar o crime organizado.

Derrite transforma o projeto em projeto em benefício ao crime organizado. Provavelmente financiados pelo pessoal da Faria Lima, flagrados pela Polícia Federal recentemente com ligação com o PCC. É no mínimo estranho que o secretário do governador Tarcísio de Freitas trabalhe contra a Polícia Federal e contra os Ministérios Públicos.

Esse é o rumo da extrema-direita para o país. Negar todo e qualquer avanço para uma vida mais justa, digna, baseada nos respeito, na paz, na justiça social e em uma segurança pública onde se combata o crime com inteligência e menos truculência. Porque para combater o crime organizado é fundamental chegar nos tubarões do crime em vez de matar bagrinhos. A extrema-direita quer tornar o Brasil o quintal onde os Estados Unidos depositam seu lixo.