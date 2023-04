Para quem se iludiu e criou na cabeça uma “Globo Che Guevara” por conta dos últimos anos bolsonaristas, putz, só lamento

Apoie o 247

ICL

É real que alguns setores progressistas são muito carentes ou míopes. Basta um ator famoso dar um espirro mais pro lado de cá que já vira o mais novo discípulo de Karl Marx. Daí o cara tira uma foto com Moro abraçadinho e lá vem decepção, como num romance aolescente não correspondido.

Penso que tal carência ocorreu com a Globo. É notório que a emissora adotou uma linha anti bolsonarista nos últimos anos, principalmente no auge da pandemia. Mas percebam que Guedes sempre foi blindado. Afinal de contas, quando o assunto é Faria Limer, todos são amigos de tênis no Clube Pinheiros (local que se reúne a elite paulistana).

Mas, parte do setor progressista adotou a Globo como uma representante das liberdades.

Essa semana mesmo uma eleitora de Lula veio me atacar (ela mesmo se apresentou desta forma) fula da vida pois eu disse que Lula está certo em ter um tom anti imperialista.

“Lula vai se dar mal e a Globo está certa em avisar”.

Que loucura. Na cabeça dessa gente o Merval Pereira manja mais de geopolítica que Celso Amorim.

Outro episódio ocorreu na semana passada. Escrevi um artigo falando sobre a crise de arrecadação da emissora e lá vem o fã clube me detonar. “Mentirosa! a receita do ano passado foi melhor do que a de 2021”, gritou a mulher no Twitter.

Respondi com educação que, mesmo assim, a arrecadação da emissora ainda está no vermelho e tive como resposta um “sua estúpida”.

Para meu espanto, ao ver seu perfil, a mulher se dizia progressista.

Mas agora o choque de realidade chegará com força.

Vocês viram os ataques grosseiros de Guga Chacra contra o lord da diplomacia Celso Amorim? gratuitos por sinal, apenas por conta do Brasil não aceitar a rezar a cartilha do tio Sam. Amorim não conseguiu falar.

Vocês viram como a Globo tem tratado o governo apenas pelas críticas ao rei da Faria Lima, Campos Neto, e sua taxa de juros avassaladora?

A emissora dos Marinho inclusive, já manda indiretas para Lula: “Seu tombo poderá ser grande, presidente”.

É de uma inocência ou falta de noção abissal colocar a Globo no lado de cá. Emissora que apoiou todos os golpes no Brasil desde a sua existência. Que é parte da elite financeira do país. Para quem caiu no canto da sereia, só lamento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.