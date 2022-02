Apoie o 247

ICL

Parabéns, PT. Você é uma das maiores contribuições do Brasil à civilização e à vida. Você habita o peito de todo brasileiro que se dá ao respeito. Você nos enche de orgulho com sua teimosia democrática. Você nos inspira porque aguenta o tranco. Você jamais fugiu à luta, jamais abaixou a cabeça, jamais aderiu ao sistema que nos esmaga há tanto tempo - e, por isso, jamais deixou de ser perseguido pelos setores atrasados da sociedade brasileira.

Parabéns, PT. Você não se dobra, não se cansa, não se esconde. Você representa sem medo o povo sofrido deste país, nosso maior tesouro. Você tem a lealdade dos bravos e a fibra dos desajustados. Você ousa, arrisca, constrói.

Parabéns, PT. Por não ostentar o pensamento atrasado dos hegemonistas, por não pensar em projeto de poder mas em projeto de país, por construir consensos com base na escuta, por dialogar pública e humildemente com antigos adversários, por priorizar a responsabilidade de ser o maior partido de esquerda deste país e não flertar com aventuras individualistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parabéns, PT. Por emanar afeto, levantar bandeiras e cultivar o perdão. Por reafirmar a identidade, sem perder a ternura - e com novos protagonistas. Por renovar seus quadros, por combater o racismo, por lutar ao lado das comunidades LGBTQIA+, por se render à inteligência política das mulheres alçando-as e se deixando alçar por elas às tomadas de decisões, por acenar para o mundo em nome de uma humanidade melhor.

Parabéns, PT. Pelas milhares de vidas que tu salvaste com os investimentos em programas universais de vacinação, pelo amor às crianças que cresceram saudáveis e felizes sob governos democráticos, pela generosidade em sempre ouvir a população antes de tomar decisões sensíveis, pela confiança, delicadeza, obstinação e serenidade em combater o discurso de ódio e as fake news.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parabéns, PT. Você ainda é um jovem de 42 anos, com energia de 30 e tesão de 20. Parabéns por sua história, por sua trajetória, por suas correções de curso e pela fé inabalável no futuro deste país.

O seu presente está presente: é poder olhar no espelho e dizer: valeu a pena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.