        Parabéns, seu e-mail foi sorteado!

        Uma falsa promessa de fortuna

        Notas de dólar 16/05/2016. (Foto: REUTERS/Nguyen Huy Kham)

        Recebi, dias atrás, um e-mail dizendo que fiquei milionário. Fiquei feliz por dois segundos, até lembrar que nem meus boletos acreditariam nisso. Tirem suas próprias conclusões lendo a mensagem que me foi enviada:

        Prezado beneficiário,

        É com prazer que lhe escrevo para anunciar que seu e-mail foi agraciado com um subsídio no valor de US$ 7.980.328,00. Não se espante. O mundo está cheio de surpresas, e a maioria delas vem em envelopes gordos ou em forma de enfermidades graves.

        Sou o advogado responsável por acompanhar seu caso. É uma posição prestigiosa, embora, francamente, eu a tenha aceitado apenas porque paga o suficiente para manter meu vício em cafés gourmet e rosquinhas de coco.

        Não haverá necessidade de comparecer ao meu escritório. Isso, acredite, é tanto para seu conforto quanto para o meu. Nada estraga mais um dia de trabalho do que ter de olhar para a cara de quem acredita em milagres financeiros.

        Para que possamos liberar o montante, senhor beneficiário, precisamos apenas de pequenos gestos de boa-fé: responder logo a este e-mail, preencher alguns formulários e cumprir certas condições imprescindíveis (veja lista abaixo).

        Caso se pergunte: sim, esta soma é real. É tão real quanto a sua conta de luz e duas vezes mais irritante. Porque, no fim, o que o senhor fará com tanto dinheiro? Comprará tempo? Comprará afeto? Comprará saúde? O máximo que conseguirá é uma poltrona mais confortável onde poderá se sentar para pensar em tudo o que o dinheiro não resolveu em sua vida.

        Ainda assim, aceite meus parabéns. Poucos têm a sorte de serem escolhidos por um processo global randomizado. Embora, se me permite a sinceridade, a sorte é quase sempre azar em traje esporte fino.

        Para prosseguir, pedimos que cumpra as seguintes condições indispensáveis para liberar os valores mencionados nesta mensagem:

        1. Enviar uma fotografia autenticada do seu pé esquerdo calçando uma meia azul-calcinha, assinada por duas testemunhas idôneas.
        2. Declarar solenemente, diante de um espelho de banheiro embaçado, que acredita em duendes. O ato deve ser registrado em vídeo vertical (formato .mp4, resolução mínima Full HD 1080p, taxa de quadros 30fps, codec H.264), com iluminação ambiente difusa para realçar o vapor. O arquivo precisa ainda conter metadados de geolocalização (para comprovar que o banheiro existe) e deve incluir pelo menos um segundo de silêncio inicial para calibragem de áudio.
        3. Plantar uma semente de feijão em algodão molhado e nos enviar relatórios semanais sobre o seu desenvolvimento.
        4. Treinar um pombo-correio a atender pelo nome de Custódio e enviá-lo ao nosso escritório.
        5. Comprometer-se a não usar a palavra "resiliência" em nenhuma reunião de trabalho pelos próximos cinco anos.

        Atenciosamente,

        Barnabé Witherspoon, Adv. Estag.

