Parto humanizado x indústria da cesariana: STJ anula júri que condenou médico por morte de recém-nascido

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou nesta terça-feira (14) o julgamento do médico Ricardo Herbert Jones, condenado a 14 anos de prisão pela morte de um recém-nascido durante um parto domiciliar. A decisão determina a realização de um novo júri ao reconhecer falhas que comprometeram o direito de defesa.

Jones, conhecido por sua atuação em defesa do parto humanizado e por ter realizado centenas de partos ao longo da carreira, foi condenado por homicídio em um caso cercado de controvérsias — inclusive quanto à responsabilidade efetiva pelo desfecho fatal. Além da pena, ele teve o registro profissional cassado e vinha cumprindo prisão.

Na decisão, o relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, apontou prejuízo concreto à defesa durante o julgamento no Tribunal do Júri, realizado em Porto Alegre, sobretudo pela impossibilidade de ouvir especialistas técnicos em plenário. “Trata-se de contexto fático que demanda [...] a correta aferição de elementares inerentes à atuação médica e desbordam [...] do conhecimento da média da população.”

Para o STJ, a complexidade médica do caso exigia debate técnico direto diante dos jurados, o que não ocorreu.

A Corte também destacou que houve desequilíbrio entre acusação e defesa. Enquanto o Ministério Público pôde explorar os laudos técnicos, a defesa foi impedida de levar seus especialistas para esclarecimentos. “O indeferimento da oitiva dos especialistas da defesa [...] gerou uma inaceitável assimetria processual”, escreveu o relator.

Diante disso, prevaleceu o entendimento de que o princípio constitucional da plenitude de defesa deve se sobrepor a formalidades processuais: “Deve se prestigiar o princípio da plenitude de defesa em detrimento do fenômeno processual da alegada preclusão.”

Com base nesses fundamentos, o STJ decidiu: “Anulo o julgamento do júri para que novo seja realizado com efetiva observância ao princípio da plenitude de defesa.”

O caso ganhou repercussão nacional após a morte de um recém-nascido em um parto domiciliar assistido por Jones. Reportagem do jornal O Tempo relata que o episódio levou à sua condenação por homicídio, com pena fixada em 14 anos.

A defesa, porém, sustenta que houve falhas estruturais no suporte hospitalar e que a responsabilização do médico ignorou fatores externos determinantes.

O caso também levanta uma discussão mais ampla sobre o modelo de assistência ao parto no Brasil. Em entrevista que me concedeu, e publicada na TV 247 (abaixo), Ricardo Jones afirmou ter sido alvo do que chamou de “indústria da cesariana” — um sistema consolidado que favorece intervenções cirúrgicas em detrimento do parto natural.

Segundo essa perspectiva, sua atuação em defesa do parto humanizado teria colocado o médico em rota de colisão com interesses econômicos e culturais profundamente enraizados no sistema de saúde brasileiro.

O país, vale lembrar, figura entre os que apresentam maiores taxas de cesarianas no mundo, muitas vezes acima das recomendações médicas internacionais.

Embora essa tese não tenha sido objeto direto da decisão judicial, ela ajuda a contextualizar o ambiente em que o caso se desenvolveu, marcado por disputas entre modelos de atenção obstétrica, interesses institucionais e diferentes visões sobre segurança e autonomia no parto.

Com a anulação do júri, o processo retorna à fase de julgamento, ainda sem data definida. No novo julgamento, a defesa deverá ter assegurado o direito de apresentar seus peritos em plenário — ponto considerado central pelo STJ para garantir um julgamento equilibrado.

A decisão do STJ aconteceu duas semanas depois da Comissão Interamericana de Direitos manifestar preocupação com o caso de Ricardo Jones e afirmar que o Brasil deve "repeitar e garantir o direito ao parto humanizado".

"A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expressa sua preocupação com os obstáculos ao exercício do direito ao parto humanizado e com a perseguição de pessoas que implementam e defendem esse direito no Brasil", destacou.

O desfecho do caso agora dependerá de como os jurados irão avaliar não apenas os fatos, mas também o embate técnico e científico que, desta vez, deverá ser plenamente exposto.

Enfim, justiça. Mas tardia e parcial. Ricardo Jones ainda continua proibido de exercer a sua profissão.

Veja a entrevista dele à TV 247:



