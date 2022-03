Pátria Amada (e desrespeitada) Brasil

Apoie o 247

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

“Mamãe Falei” só fala merda. Quem fala coisa melhor? Bolsonaro também, seus filhos idem, quase todos os ministros, os que falam, também. Mas têm o desplante de depois de cada mensagem oficial usar Pátria Amada Brasil.

O governo que apoia o Putin por interesses econômicos oportunistas e equivocados usa Pátria Amada Brasil. O presidente que estimula o uso de armas e a violência no campo usa Pátria Amada Brasil. O governo que desmata, queima e derruba as florestas para depois vender a madeira usa Pátria Amada Brasil. Os ministérios e secretarias que usam dinheiro público para pagar viagens inúteis e depois trabalham contra a cultura, a criatividade e diversidade do brasileiro imprime no cartaz Pátria Amada Brasil. Os deputados e senadores que apoiam esse desgoverno que nada cria usam Pátria Amada Brasil. O mistério da Economia que nada fez e nada faz só faz quando estampa na cara da gente e antes de divulgar a inflação e a alta dos preços, Pátria Amada Brasil. No fim do imposto dos jet skis, no fechamento dos sindicatos, na negociação direta e covarde entre patrão e empregado, na justiça com as próprias mãos, no deboche e na segregação aos grupos de negros, indígenas ou de orientação sexual diferentes do governo, nas motociatas, nas farofadas, nas viagens ridículas e caras está lá o slogan, Pátria Amada Brasil.

O pior é que na campanha eleitoral também virá a frase nos cartazes e nos programas de tv. Nunca uma pátria foi tão vilipendiada, desrespeitada, maltratada ou até mesmo esquecida. O governo nada fez e nada faz para o povo desta pátria. Usa essa ideia de Pátria Amada para dirigir toda a sua ideologia negativista e terraplanista como se essa pátria fosse isso.

A Pátria Amada é feita de povo, de cultura, de diversidade, de orgulho, de prazer, de amor, de solidariedade, de parceria e de muitas outras coisas que esse governo não tem.

Com uma política externa desastrosa, uma economia em frangalhos, uma cultura destruída, uma saúde desmontada e uma infraestrutura quebrada como pode-se chamar este país de Pátria Amada?

Mas faz sentido se voltarmos lá na frase do Mamãe Falei (sic) que diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Na cabeça deles um país pobre é mais fácil de se dominar. É o que eles querem. Ser rico, segundo eles, é um prêmio de deus, um mérito que deve ser valorizado por quem recebe e usado para dominar quem não é. O ciclo se fecha. Mamãe Falei tem razão. Está de acordo com o que pensa o governo e sua turma. Mas eles se enganam.

Esses pobres é que vão mudar a História. Eles vão determinar o futuro, eles vão dizer basta não só a quem faz uso indevido da frase Pátria Amada Brasil como quem determina que as mulheres pobres são fáceis. Fácil foi vocês chegarem ao poder. Talvez seja difícil tirar vocês de lá, mas vamos conseguir e aí vamos poder chamar o Brasil de país amado, de terra acolhedora e justa, de realidade a ser reconstruída e mantida a qualquer custo. A Pátria fica na ideia abstrata e o país na realidade do dia a dia.

