PCdoB quer chegar aos 100 anos com força eleitoral e identidade preservada

O mais antigo partido do Brasil comemora em março o seu 99º aniversário e quer chegar ao centenário com força eleitoral e identidade mantida, escreve o jornalista José Reinaldo Carvalho edit

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) foi fundado em 25 de março de 1922. A sua razão de ser, seu compromisso original é lutar pelo socialismo no Brasil. Nas condições concretas da época atual e situação objetiva e subjetiva no Brasil, esta luta, que por óbvio é processo histórico de longo prazo, é feita com bandeiras amplas, ligadas às aspirações fundamentais dos trabalhadores, à defesa da soberania nacional e da democracia. Dessa maneira, a legenda comunista busca se firmar no cenário político como organização democrática, de esquerda, patriótica e socialista.

Este ano, o PCdoB celebra seu aniversário defendendo a vida - contra o morticínio conduzido pelo governo de extrema direita - e a democracia contra o intento ditatorial desse mesmo governo, lado a lado, em aliança, unidade e frente única com os demais setores democráticos, progressistas e de esquerda do país.

É um partido que atua em todos os cenários e frentes de luta, consoante o grau de consciência das massas populares. Busca afirmar-se também no cenário eleitoral, desenvolvendo e ampliando sua influência política e além disso aplicando o que designa como linha de massas, buscando enraizar-se nos setores populares, desenvolvendo a luta de ideias e soerguendo uma forte organização em meio aos movimentos populares para atuar em escala multidimensional.

O partido sofre os efeitos do anticomunismo e de uma legislação eleitoral restritiva, o que acarreta vaticínios por seus adversários políticos e ideológicos de que estaria perto do fim. Esses adversários chegam a sugerir que o partido mude de nome ou se dilua nos marcos de alguma agremiação de "centro-esquerda".

Contudo, o melhor que os comunistas fazem é manter a legenda, com sua identidade histórica, nome e simbologia, concentrando esforços na mudança da legislação eleitoral, ampliando o arco de alianças políticas e eleitorais e preparando-se para as futuras batalhas de curto e longo prazos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.