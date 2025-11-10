TV 247 logo
      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

        PEC da bandidagem II

        'Se o objetivo do Congresso é proteger a população, não se esvazia a PF, não se burocratiza a cooperação e não se coloca senha política na investigação'

        O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante discussão e votação de propostas legislativas, no plenário da Casa - 04/11/2025 (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

        Alguns apontamentos sobre o debate em torno do projeto de lei antifacção enviado pelo governo ao Congresso - cujo objetivo é tornar mais duro, efetivo e coordenado o enfrentamento ao crime organizado - se fazem necessários para que a disputa de narrativas se aproxime da realidade e não da conveniência.

        O mais nefasto deles, é a tentativa de encolher o papel da Polícia Federal. O relator, deputado Guilherme Derrite (deputado que se afastou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo somente para redigir o relatório sobre este projeto), pretende subordinar a PF a uma autorização prévia dos governos estaduais para investigar organizações criminosas. Chega a ser risível, não fosse suspeito.

        Nos últimos três anos em São Paulo, a única ofensiva realmente efetiva contra o PCC - organização que já opera para além das fronteiras estaduais - só alcançou o resultado que alcançou porque houve atuação integrada e protagonista de órgãos federais. O resto foi “pano passado” ou enxugamento de gelo. O crime é transnacional, financeiro e digital; achar que ele se limita a um CEP é de uma ingenuidade performática.

        O absurdo parte da premissa cínica de que as ORCRIM têm sede social, CNPJ e foro local. Pior: na prática, o texto empurra a PF para um labirinto burocrático, como se fosse preciso convocar uma assembleia de governadores de todos os estados em que a facção atua para autorizar uma investigação. Isso, sim, é criar blindagem - e não política de segurança pública.

        Basta lembrar a Operação Carbono Oculto. Ela não “caiu do céu”. Foi resultado de um arranjo federativo que envolveu Polícia Federal na ponta investigativa; Receita Federal no cruzamento de notas, cargas e tributos; COAF e Banco Central no rastreio de transações atípicas, contas-espelho, fintechs e criptoativos; CVM no monitoramento de estruturas de fachada; para ficar nesses exemplos. O fio condutor foi inteligência financeira + tecnologia + coordenação, não pirotecnia. Sem esse guarda-chuva federal, a teia não se revela.

        É justamente esse modelo que o projeto original do Executivo Federal busca institucionalizar:

        * competências claras para crimes de estrutura interestadual ou transnacional;

        * salas de situação com integração PF, PRF, Receita, COAF, Bacen, CVM, ABIN e forças estaduais;

        * protocolos de compartilhamento de dados em tempo real;

        * instrumentos de asfixia patrimonial (perda alargada, confisco, gestão de ativos);

        * e salvaguardas para operações encobertas e agentes de infiltração.

        Não é “mais Brasília, menos estado”, como propagam alguns extremistas; é mais Brasil, menos facção.

        Tentar reescrever isso para exigir o “carimbo” do governador de plantão antes que a PF siga o rastro do dinheiro é convite aberto à interferência política - e, convenhamos, a facção adora quando a papelada trava. Fica a pergunta incômoda: a quem interessa um dispositivo que dificulta a investigação justamente quando ela alcança empresas de fachada, doleiros sofisticados e corretores de colarinho branco? O odor de “rescaldo” da Carbono Oculto é forte. O relatório se aproxima perigosamente de uma PEC da blindagem — ou, para ser direto, da bandidagem.

        Organizações criminosas atuam em rede, explorando fronteiras, portos, aeroportos, sistemas de pagamentos, transportes e contratos públicos. Exigem, portanto, resposta em rede. Desenhar muralhas estaduais contra uma polícia de âmbito nacional é infantilizar o problema e enfraquecer quem tem competência constitucional para enfrentá-lo quando o delito extrapola limites locais.

        Não se trata de “tirar” protagonismo das polícias estaduais - pelo contrário: o desenho proposto fortalece forças-tarefa mistas, com compartilhamento de inteligência, planejamento conjunto e execução coordenada. A PF não substitui; articula. E quando articula, a engrenagem funciona: bloqueia contas, sequestra patrimônio, sufoca a logística, fecha a torneira do dinheiro e desmonta a cadeia de comando.

        Está cada vez mais claro que o relatório insinuado não é um “elefante” para ser retirado da sala na negociação. É um escudo em construção. Em favor de quem? O tempo - e as investigações - dirão. O que já se pode afirmar sem medo é que há setores que lucram politicamente, financeiramente e criminalmente com o emperramento das apurações.

        Se o objetivo do Congresso é proteger a população, não se esvazia a PF, não se burocratiza a cooperação e não se coloca senha política na porta da investigação. Faz-se exatamente o oposto: coordenação federal forte, integração com os estados, inteligência, tecnologia e asfixia patrimonial. O resto é cortina de fumaça.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

