Pela Ciência ou pela Vaidade?

Que me desculpem quem gostou da Dra. Luana Araújo, mas ela só não está atuando no Ministério da Saúde porque os bolsonaristas não deixaram.

Eu também fiquei encantado com seu currículo admirável, sua postura assertiva, sua articulação intelectual invejável e sua defesa fervorosa da Ciência, mas não precisava passar 10 dias trabalhando de graça para saber que não seria efetivada no cargo.

Todos os "motivos políticos" que fizeram o Ministro Queiroga passar atestado registrado em cartório da sua total falta de autonomia na condução do combate a pandemia já eram conhecidos.

Qualquer um que acompanha a postura negacionista desse governo sabe que o Quartel General do combate a pandemia fica no palácio do Planalto e não no Ministério da Saúde. Uma pessoa tão inteligente como ela se mostrou hoje deveria ter percebido isso antes mesmo do convite para o cargo.

Podia ter declinado do convite assim como fez outros colegas infectologistas que ela mesma convidou para atuar ao seu lado no Ministério sem passar pelo constrangimento de ser demitida antes mesmo de assumir.

Não o fez porque alguma simpatia devia ter pelo governo ou, como mínimo, pelo Ministro que tem se mostrado um Pazuello de jaleco.

Mas se declinasse do convite perderia a oportunidade de tentar se tornar a grande responsável pela reversão dos números e dos rumos da pandemia no país. Não aconteceu, não vai acontecer, mas era previsível.

"A vaidade é, definitivamente, meu pecado favorito!". John Milton, personagem interpretado por Al Pacino na cena final de “Advogado do Diabo”, filme de 1997.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.