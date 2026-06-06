Pensar como uma só humanidade

Há épocas que ampliam o mundo. Outras ampliam a consciência humana sobre ele. As primeiras mudam os mapas. As segundas mudam a própria maneira como os seres humanos compreendem seu lugar na história.

O século XVI foi o século das grandes navegações e dos descobrimentos marítimos. As viagens de portugueses e espanhóis ligaram continentes que durante milênios haviam vivido relativamente separados e inauguraram a primeira experiência verdadeiramente global da humanidade. Mercadorias e impérios, culturas e crenças, conhecimentos e epidemias passaram a circular numa escala desconhecida até então. O mundo tornou-se maior e, paradoxalmente, mais próximo.

O século XVII ensinou à humanidade a olhar para o universo com outros olhos. A Revolução Científica substituiu as explicações herdadas da tradição pela observação, pela experimentação e pela razão. Galileu apontou o telescópio para os céus. Kepler decifrou o movimento dos planetas. Newton revelou leis que pareciam governar tanto a queda de uma maçã quanto o curso dos corpos celestes. A ciência moderna nasceu no instante em que o universo deixou de ser apenas contemplado e passou a ser investigado.

O século XVIII pôs em marcha outra transformação decisiva. O Iluminismo questionou monarquias absolutas, privilégios hereditários e verdades tidas como intocáveis. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa introduziram ideias que atravessariam os séculos seguintes: cidadania, direitos individuais, representação política, igualdade perante a lei e soberania popular. A liberdade deixou de ser privilégio de poucos e passou a constituir aspiração de muitos.

O século XIX reorganizou a economia mundial. A Revolução Industrial transformou o trabalho, a produção, os transportes e as cidades. As ferrovias encurtaram distâncias. As máquinas multiplicaram a produtividade. A eletricidade alterou a vida cotidiana. A ciência consolidou-se como motor do progresso material. Pela primeira vez, a humanidade passou a acreditar que poderia transformar sistematicamente o próprio futuro.

O século XX levou essa capacidade de transformação a uma escala sem precedentes. Foi o século das guerras mundiais e dos totalitarismos, mas também da expansão da educação, da medicina, da aviação, das telecomunicações, da energia nuclear, da informática, da exploração espacial e das instituições multilaterais. Foi o século em que a humanidade descobriu os antibióticos, decifrou os segredos do átomo, enviou seres humanos à Lua e, pela primeira vez, contemplou a própria Terra vista do espaço. Nunca havíamos acumulado tanto conhecimento, tanto poder e tamanha capacidade de intervir sobre o planeta e sobre nós mesmos.

Cada um desses séculos deixou uma herança. Cada um ofereceu uma resposta predominante aos desafios do seu tempo.

O século XXI parece enfrentar uma pergunta diferente e talvez mais difícil do que todas as anteriores: como administrar um mundo que se tornou objetivamente interdependente sem dispor de instituições, valores e formas de consciência compatíveis com essa interdependência?

O mundo ficou pequeno

Poucas vezes os fatos apontaram de maneira tão convergente para uma mesma direção. A mudança climática ignora fronteiras nacionais. As pandemias deslocam-se entre continentes na velocidade dos aviões. Os fluxos migratórios desafiam barreiras físicas e políticas. Uma decisão tomada por uma empresa de tecnologia altera mercados de trabalho em dezenas de países. Um conflito regional abala cadeias globais de suprimentos. Uma crise financeira localizada repercute em economias situadas a milhares de quilômetros de distância. A geografia continua a existir nos mapas; desapareceu dos problemas centrais do nosso tempo.

O planeta jamais esteve tão conectado. Ao mesmo tempo, raramente pareceu tão fragmentado.

Essa contradição talvez seja a marca mais profunda da época em que vivemos. A realidade tornou-se global. Grande parte da política continua nacional. Os problemas adquiriram escala planetária. As respostas permanecem confinadas aos horizontes dos Estados. O mundo converteu-se num organismo integrado, mas muitas das instituições responsáveis por governá-lo ainda operam segundo pressupostos ultrapassados, concebidos para um mundo fragmentado que já não corresponde à realidade do século XXI. O resultado é uma incompatibilidade crescente entre a dimensão dos desafios e a arquitetura institucional encarregada de enfrentá-los.

A tecnologia fez do mundo um único mar de rotas, fluxos e sinais, por onde tudo circula sem pedir passagem. Continuamos, porém, a navegá-lo com cartas riscadas de fronteiras, como se cada porção das águas ainda pertencesse a uma coroa diferente. O instrumento aponta uma rota; o mapa aponta outra. E o navio, em vez de avançar, gira sobre si mesmo. O instrumento já é do século XXI. O mapa, ainda do XVI.

A crise das velhas respostas

Os sinais dessa inadequação estão por toda parte. A guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, a emergência climática, a governança da inteligência artificial, a crise dos organismos multilaterais e o avanço das migrações internacionais não constituem fenômenos isolados. São manifestações distintas de uma transformação estrutural mais profunda. Observados separadamente, parecem crises independentes. Observados em conjunto, revelam um mundo tentando adaptar instituições herdadas do passado a uma realidade que já mudou de escala.

Não por acaso, estudiosos vindos de áreas intelectuais muito distintas começaram a convergir para diagnósticos semelhantes. Edgar Morin defende a necessidade de uma consciência planetária à altura da complexidade contemporânea. Yuval Noah Harari adverte para desafios globais que escapam ao controle dos Estados nacionais. Kwame Anthony Appiah recupera a tradição cosmopolita para pensar obrigações morais que ultrapassam fronteiras. Jeffrey Sachs insiste na urgência da cooperação internacional diante de riscos compartilhados. Niall Ferguson examina a fragilidade de sistemas cada vez mais conectados e vulneráveis. Décadas antes de todos eles, Shoghi Effendi descreveu a humanidade como um organismo em processo de unificação histórica, econômica e política, destinado a enfrentar problemas que nenhum povo seria capaz de resolver isoladamente.

A linguagem muda. Os referenciais são distintos. As trajetórias não se parecem. Ainda assim, uma mesma conclusão reaparece com notável frequência.

Uma comunidade de destino

A humanidade tornou-se uma comunidade de destino antes de construir a consciência correspondente.

Talvez resida aí uma das grandes ironias da história moderna. A mesma humanidade que ergueu sistemas globais de transporte, comunicação, comércio, pesquisa científica e cooperação internacional ainda encontra enorme dificuldade para construir consensos mínimos sobre as questões que decidirão seu futuro comum. O conhecimento avançou mais depressa do que a capacidade de coordenar interesses coletivos. A integração econômica avançou mais depressa do que a integração moral. A tecnologia encurtou distâncias geográficas sem encurtar, na mesma medida, as distâncias políticas, culturais e psicológicas.

O problema central do nosso tempo não parece nascer da falta de informação, de recursos ou de capacidade técnica. A humanidade nunca dispôs de tantos instrumentos para compreender os próprios desafios. Nunca reuniu tantos dados, tantos centros de pesquisa, tantas universidades, tantos organismos multilaterais e tantos meios de comunicação. O que continua em aberto é a capacidade de converter esse conhecimento em formas mais sofisticadas de cooperação, responsabilidade compartilhada e visão de longo prazo.

A história ajuda a medir a profundidade desse desafio. O colonialismo revelou os custos humanos das hierarquias entre povos. As guerras mundiais expuseram os limites da política fundada na força. O Holocausto mostrou os extremos a que pode chegar a desumanização. Hiroshima provou que a tecnologia alcançara uma capacidade destrutiva incompatível com os velhos mecanismos de rivalidade entre nações. A revolução digital completou o processo ao conectar instantaneamente bilhões de pessoas, empresas e governos numa única infraestrutura global.

Cada uma dessas experiências ampliou o poder humano. Nenhuma assegurou, por si só, o aumento equivalente da sabedoria necessária para administrá-lo.

Entendo ser esta a questão central do século XXI.

Durante décadas, acreditou-se que a integração econômica produziria automaticamente cooperação política. Que a expansão tecnológica geraria sociedades mais esclarecidas. Que a abundância de informação fortaleceria o discernimento coletivo. A experiência recente revelou algo mais complexo. Os mercados podem globalizar-se sem produzir solidariedade. As redes digitais podem conectar pessoas sem aproximá-las. Tecnologias extraordinárias podem conviver com preconceitos ancestrais, desigualdades persistentes e guerras devastadoras. O conhecimento cresce. A capacidade de convivência nem sempre o acompanha.

Por isso ganha relevância uma pergunta com frequência relegada a segundo plano pelo debate cotidiano. Não se trata apenas de saber quem vencerá as disputas imediatas do presente, ou qual potência prevalecerá sobre outra. A questão decisiva é identificar quais princípios poderão sustentar uma civilização cada vez mais integrada e, ao mesmo tempo, cada vez mais vulnerável.

Nenhum algoritmo resolverá sozinho os conflitos alimentados pela intolerância. Nenhuma inovação tecnológica substituirá a necessidade de justiça. Nenhuma plataforma digital criará, por si mesma, confiança entre sociedades incapazes de dialogar. Os instrumentos mudam. Os dilemas humanos fundamentais permanecem.

A ideia que falta ao século

A verdadeira disputa do século talvez esteja ocorrendo num território menos visível do que os mercados financeiros, os ciclos eleitorais ou os campos de batalha. Ela envolve a definição dos princípios capazes de orientar uma humanidade que já compartilha riscos, oportunidades e responsabilidades comuns. É uma disputa sobre significado, direção e propósito. No limite, uma disputa sobre o que significa permanecer humano num mundo cada vez mais poderoso e cada vez mais interdependente.

A mesma inquietação que percorre este artigo está presente em AVESSO — A unidade humana como única sobrevivência, livro que estou finalizando e que reúne reflexões originalmente publicadas na imprensa brasileira. A obra parte de uma hipótese simples, mas carregada de consequências: muitos dos impasses que definem o século XXI — das guerras aos preconceitos, das desigualdades às crises institucionais — talvez compartilhem uma raiz comum. Não a escassez de tecnologia, de recursos ou de conhecimento, mas a dificuldade de reconhecer que a humanidade já se tornou uma realidade profundamente interdependente sem ter desenvolvido a consciência correspondente.

A investigação percorre temas que costumamos tratar separadamente: guerras, desigualdade, preconceito, educação, direitos humanos, desenvolvimento científico, espiritualidade e governança global. A hipótese subjacente é que muitos desses fenômenos não são problemas independentes. São sintomas distintos de uma mesma insuficiência civilizacional: a dificuldade de pensar a humanidade como uma realidade única num planeta que já funciona como um sistema integrado.

A constatação que sustenta essa reflexão é difícil de ignorar. As grandes crises contemporâneas raramente permanecem confinadas aos compartimentos em que insistimos em organizá-las. A guerra afeta a economia. A desigualdade alimenta a instabilidade política. O preconceito estreita oportunidades educacionais. A desinformação corrói as instituições. A degradação ambiental amplia tensões sociais. Em algum ponto, todas essas questões se encontram. O debate contemporâneo insiste em discutir as consequências. A questão mais urgente talvez seja compreender a origem comum.

A tradução integral da obra para o inglês, sob o título WHOLENESS — Why Human Unity Matters for Our Survival, sugere que essa discussão ultrapassa fronteiras nacionais porque os próprios problemas já as ultrapassaram. Os fatos do nosso tempo mudam todos os dias. As manchetes envelhecem. As tecnologias se sucedem umas às outras. As crises assumem novas formas.

O que permanece é uma pergunta simples e desconfortável: a humanidade aprenderá a pensar como uma única humanidade?

O século XXI talvez seja o primeiro período da história em que essa pergunta deixou de ser apenas filosófica para tornar-se prática. Nunca tivemos tanto poder. Nunca fomos tão interdependentes. Nunca dependemos tanto uns dos outros para sobreviver.

As próximas gerações poderão olhar para esta época como o momento em que os seres humanos enfim compreenderam que formam um único organismo social, diverso em suas culturas, crenças e identidades, mas indivisível em seu destino. Ou poderão vê-la como a era em que acumulamos conhecimento suficiente para transformar o planeta, mas não sabedoria suficiente para reconhecer que o futuro de cada povo já estava ligado ao futuro de todos os demais.