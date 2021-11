Pequeno guia para avaliar sua fidelidade aos princípios do bolsonarismo

Apoie o 247

Clube de Economia

O bolsonarismo que andava latente em nossa sociedade aflorou de vez. Pensando nisso, e com a intenção de ajudar àqueles que possam estar em dúvida quanto a sua aderência a essa filosofia, esbocei um teste para aferir sua identificação com os aspectos principais dessa linha de pensamento.

A partir da associação ou não aos tópicos levantados, cada um poderá avaliar se está ou não em condições de se considerar um legítimo bolsonarista. Claro que muitas outras coisas poderiam ser mencionadas, mas, com o que listo à continuação, tenho a impressão de que já teremos uma boa bússola para nos orientar. Dito isto, vamos às proposições:

1) Se você for casado pela terceira ou quarta vez, tendo filhos de diferentes esposas, mas gosta de exaltar seu comprometimento com a defesa dos valores da família tradicional e não admite a safadeza daqueles que pretendem perverter os sagrados valores da moralidade cristã, você já tem um ponto a seu favor, pois a hipocrisia é quase que inerente ao bolsonarismo. (1 pt)

PUBLICIDADE

2) Se você passou os últimos 30 anos envolvido em trambiques e apropriação de salários de gente que deveria estar trabalhando no serviço público e vem mantendo um relacionamento constante com as atividades de grupos milicianos, mas gosta de enfatizar seu apego à honestidade e sua aversão à corrupção, certamente, você é merecedor de mais um ponto. (1 pt)

3) Você vive inventando e divulgando mentiras sobre aqueles com quem você não concorda, mas usa como lema a expressão: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Em tal caso, inegavelmente, você tem todo direito de acumular mais um ponto em seu currículo. (1 pt)

4) Você nunca propôs e nem praticou nada que colidisse com as estruturas de poder das classes dominantes, no entanto, a todo momento, se expressa como sendo um feroz inimigo do sistema. Caso isso ocorra com você, exija com veemência que sua pontuação receba o merecido ponto adicional. Você tem total direito a isso. (1 pt)

PUBLICIDADE

5) Você prega a violência e o ódio contra os mais humildes, não tem a mínima empatia com o sofrimento da gente necessitada, defende sempre as posições que interessam aos ricos e abastados, mas insiste em se proclamar um seguidor de Jesus. Nesta situação, você continua vinculado às características dos hipócritas e faz jus não apenas a um ponto, e sim dois. (2 pts)

6) Você acredita que obrigar as pessoas a se vacinarem é uma tremenda agressão ao direito de cada um de fazer ou não aquilo que lhe pareça mais conveniente em relação a seu próprio corpo, independentemente de que isso possa afetar a vida de outros. Porém, você não admite em hipótese alguma que uma mulher decida interromper a gestação, mesmo nos casos de estupro ou risco de morte para a gestante. Estando em sintonia com tal situação, você deveria cobrar pontuação dobrada. Nesta questão, você realmente está agindo como um fervoroso bolsonarista. (2 pts)

7) Você propõe e prega o sagrado direito de todo cidadão a portar armas de fogo sem restrições, mas também é partidário de que a polícia dispare na cabecinha de qualquer favelado suspeito de estar armado. Ao se encaixar nesta condição, você demonstra estar apto não apenas a ser considerado um verdadeiro bolsonarista, como também tem a possibilidade de pleitear sua incorporação a algum dos grupos milicianos em atividade. Você é digno de nada menos que três pontos em sua avaliação. (3 pts)

PUBLICIDADE

8) Talvez você esteja entre os que consideram a corrupção como a maior desgraça e o maior problema de nosso país. Muito provavelmente, você não concorda com a libertação de Lula, mesmo que toda sua vida e as de seus familiares tenham sido vasculhadas em busca de comprovação para os delitos que lhe eram atribuídos, sem que nada tivesse sido encontrado. Você deve acreditar que por ter sido divulgado na rede Globo, na Record e nos demais órgãos da mídia corporativa, já era motivo mais que suficiente para fazer que Lula apodrecesse na cadeia. Por outro lado, caso você não sinta nenhum desconforto moral com as evidências comprovadas que indicam que os líderes do bolsonarismo acumularam patrimônios gigantescos sem ter como justificá-los legalmente e, por isso, colocam todo tipo de obstáculos para impedir que suas contas bancárias sejam analisadas; ou ainda, se não te causa nenhuma bronca saber que ministros bolsonaristas responsáveis pela política financeira da nação mantenham contas offshore no exterior e aumentaram suas fortunas em várias dezenas de milhões de reais tão somente com suas próprias canetadas que alteravam a paridade do real com o dólar; se você se enquadra neste perfil, sinta-se digno de receber dois novos pontos. (2 pts)

9) Você se inclue na categoria dos que se creem nacionalistas e colocam a pátria acima de tudo. Se assim for, você, provavelmente, não perde a chance de se enrolar na bandeira do Brasil, de vestir a camiseta verde-amarela da CBF e de cantar o hino nacional em todas as oportunidades. Entretanto, é possível que você não considere uma agressão ao nacionalismo medidas do tipo: entregar o petróleo do pré-sal às multinacionais estrangeiras, desmantelar a Petrobrás e atrelar os preços dos combustíveis ao dólar para beneficiar os acionistas estrangeiros e não à população brasileira, submeter nossa política exterior aos desígnios dos dirigentes dos Estados Unidos. Na hipótese de que você pertença a este grupo de pessoas, você está perfeitamente alinhado com o nacionalismo típico do bolsonarismo. Portanto, pode acrescentar três novos pontos ao resultado de seu teste de avaliação. (3 pts)

10) Quem sabe você se soma aos que dizem que Lula e o PT são apoiados pelas FARC colombianas e pelos narcotraficantes. Não há nenhuma prova que valide isso, mas, quem precisa de provas se a acusação apareceu num programa da TV Record? Contudo, se não te causa nenhuma indignação o fato de que 39 kg de cocaína tenham sido flagrados com um sargento bolsonarista a bordo do avião presidencial numa missão oficial na Espanha; e, além disso, se você também não vê problemas que uma igreja neopentecostal fortemente vinculada ao bolsonarismo tenha sido expulsa de um país africano com acusações de envolvimento com lavagem de dinheiro ilegal e tráfico de divisas; se assim for, sua qualidade de bolsonarista fica bastante realçada. Em vista da importância que o tema deve assumir para o bolsonarismo na próxima campanha eleitoral, outros quatro pontos devem ser somados a seu currículo. (4 pts)

PUBLICIDADE

Bem, agora é hora de tirar as conclusões. É importante que você faça isso sozinho, sem interferência de outras pessoas, especialmente daquelas que você tem certeza de que são bolsonaristas. Não precisa dizer a ninguém que você se auto-avaliou. O resultado só interessa a você. A partir da pontuação que você obtiver, você poderá avançar no bolsonarismo ou rechaçá-lo definitivamente.

20 a 18 pts: Você é o perfeito bolsonarista. Tem tudo a ver com essa ideologia.

17 a 15 pts: Você é um bolsonarista de convicção, mas precisa avançar para chegar ao topo.

14 a 10 pts: Você é um bolsonarista com algumas vacilações.

9 a 5 pts: Você é um bolsonarista com convicção mediana.

4 a 2 pts: Você tem pouco a ver com o bolsonarismo. Talvez, valha a pena se livrar do mesmo.

1 a 0 pts: Você tem muito pouco ou nada de bolsonarista. Mantenha-se longe dessa ideologia.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.