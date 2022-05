Apoie o 247

A imprensa vive da audiência de programas sensacionalistas, dos reality shows e da cobertura de crimes que abalam a estrutura hipócrita da sociedade. Hipócrita porque a maioria acompanha o desenrolar dos fatos por sadismo e não por interesse na justiça.

Casos como o do inexpressivo Daniel Silveira são explorados porque envolve o presidente da república. Bolsonaro está usando o deputado como bandeira contra o STF para agradar seus seguidores e faturar com a peleja do herói contra o vilão.

Bolsonaro não governa, passa o tempo criando polêmicas para lacrar nas redes sociais. Assim como Silveira e também o vereador Gabriel Monteiro, investigado por diversos crimes de assédio e estupro, Bolsonaro não trabalha para a população, mas para os seguidores.

Sem que percebamos, o tempo vai passando, o bezerro de ouro é adorado e os fariseus criam ídolos na espera que os guiem.

Perdemos um tempo precioso com os porcos! Não por incompetência, mas porque não jogamos o mesmo jogo, com as mesmas regras. O nosso propósito passa pela responsabilidade econômica e social, temos compromisso com o crescimento, com o desenvolvimento, com a soberania e democracia.

A hora de entrar em campo está chegando e precisamos estar preparados para tudo, porque não suportamos mais essa escória por mais tempo.

