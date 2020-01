Perguntas que não serão feitas a Sergio Moro no Roda Viva

O jornalista Moisés Mendes, do Jornalistas pela Democracia, apresenta um roteiro de 10 perguntas que, por critérios jornalisticos, seriam obrigatórias para a entrevista de Sergio Moro no Roda Viva -mas nenhuma deverá ser feita edit

Por Moisés Mendes, para o Jornalistas pela Democracia - O ex-juiz será entrevistado mais uma vez pelos amigos da TV Cultura nesta segunda-feira. A bancada de jornalistas foi aprovada pelo entrevistado e não terá a participação de profissionais de veículos críticos do bolsonarismo e do lavajatismo.

Será um programa de perguntas e respostas óbvias, que passarão apenas pelas bordas de questões como essas:

1. Por que o senhor, um homem da lei e da ordem, não pede demissão de um governo que acolhe nazistas e defensores da tortura?

2. Por que não condenou o ataque ao prédio da produtora do Porta dos Fundos?

3. É verdade que o senhor chorou (como conta o livro Tormenta, de Thaís Oyama), após saber que seria demitido por Bolsonaro por causa de uma controvérsia no Supremo em torno do caso Queiroz-Flavio Bolsonaro?

4. O senhor admite que, se for candidato, disputará a mesma faixa do eleitorado de ricos e da extrema direita já ocupada por Bolsonaro?

5. Responda rápido: qual seria o seu slogan de campanha?

6. Aceitaria uma acareação com o advogado Tacla Duran sobre a denúncia da venda de acordos de delação em Curitiba?

7. Bolsonaro já disse que o próximo ministro do Supremo será evangélico. O senhor passaria a frequentar templos neopentecostais para assegurar a vaga no STF?

8. Deltan Dallagnol pediu seu apoio à criação da fundação com R$ 2,5 bilhões da Petrobras? Aprovaria a criação da fundação que ninguém investiga?

9. O mandante do assassinato de Marielle pode estar no entorno do governo ou de Bolsonaro. Isso não o constrange?

10. Até o ministro Augusto Heleno disse que Bolsonaro é um despreparado. O senhor confia totalmente em Bolsonaro?