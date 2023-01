Pescotapa perdulário

"Foi uma das características marcantes do governo sepultado, em boa medida exercido em parceria com as Forças Armadas", escreve Paulo Henrique Arantes edit

Por Paulo Henrique Arantes

Lembremos de que Orlando Silva, quando ministro do Esporte, em 2008, foi massacrado por ter comprado uma tapioca com cartão corporativo. Havia uma CPI dos Cartões Corporativos em curso. A fúria da mídia falso-moralista foi implacável, afinal tratava-se de um “comunista gastador”.

Apesar do tom de denúncia, não se vê em geral a mesma indignação quando se revela a gastança fútil e desmedida de Jair Bolsonaro: 27,6 milhões de reais com hotéis de luxo, cosméticos, guloseimas de padaria e outros supérfluos. Nada desprezível para quem se vendia como comedor de pão com leite condensado sobre mesas emporcalhadas e desfilava no exterior traçando pedaços de pizza em pé.

A explicação para a baixa indignação talvez seja o fato de que Bolsonaro fez coisas muito piores do que esbanjar dinheiro público. É verdade, mas o comportamento perdulário pode expor um traço de personalidade do psicopata, pois evidencia o ímpeto de saciar a própria vontade sem se preocupar com as consequências ou as implicações ético-morais.

Vale rememorar o que o psiquiatra alemão Kurt Schneider escreveu sobre os psicopatas: “A inteligência limítrofe ou seletiva leva-os a praticar atos bizarros, por turrice e teimosia. Persistem voluntariosos, desde que seja em benefício próprio”.

Nada pode ser mais bizarro - evite-se por ora o termo “criminoso” - do que torrar 109 mil reais num restaurante ultramodesto de Boa Vista (RR) num único dia, especialmente quando se está ali para verificar a situação de refugiados. A não ser que o presidente tenha levado os refugiados para almoçar, o que é improvável.

O perdularismo psicopático - ou psicopatia perdulária, tanto faz - foi uma das características marcantes do governo sepultado, em boa medida exercido em parceria com as Forças Armadas, que em 2021 consumiram 500 toneladas de filé mignon e 80 mil cervejas Heineken e Stella Artois - muito boas, por sinal -, como descobriu o deputado Elias Vaz (PSB-GO).

