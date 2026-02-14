Pesquisa confirma cenário de Lula presidente

Quando faltam oito meses para a corrida às urnas da próxima eleição presidencial, uma pesquisa da Genial/Quaest mostra números que a maioria dos brasileiros e brasileiras já pode adivinhar: Lula mantem boa vantagem para garantir um novo mandato.

Os dados foram publicados pelo Estado de S. Paulo, insuspeito de qualquer esforço estimular uma nova canditatura do presidente. Os números, sempre numa eventual eleição em primeiro turno, são claros.

Lula lidera acima da margem erro nos três cenários, entre 35% e 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonardo perde sempre, em segundo lugar, degraus abaixo, numa diferença que varia conforme a escalação dos demiais concorrentes.

Se o Brasil fosse um país onde as disputas políticas são travadas com métodos civilizados, com respeito à vontade do eleitor e às regras da democracia, seria possível aguardar o pleito com a disposição e o otimismo normal das democracias. Salvo acidentes de percurso, a reeleição estaria assegurada.

Basta recordar o espírito anti-democrático e as práticas golpistas do submundo da direita brasileira para prever o retorno de jogo bruto e tradicionais manobras para tentar impedir a vontade do povo.