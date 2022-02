Pesquisas apontam tendência: Bolsonaro tem leve recuperação

Apoie o 247

Por Rodrigo Vianna

Existe entre setores de esquerda no Brasil uma desconfiança em relação às pesquisas eleitorais que pode levar a um autoengano.

É preciso separar o joio do trigo. Há pesquisas claramente enviesadas, encomendadas para sustentar a ideia de que Bolsonaro avança como um foguete. Sim, há. Mas há também diferenças numéricas provocadas por metodologias diferentes. Importante estar atento a isso.

Não é produtivo, nem inteligente, vociferar contra todas as pesquisas que apontam alguma recuperação de Bolsonaro: “estão compradas, não confio, tudo feito por telefone, Lula já ganhou”.

Alto, lá!

Algumas dessas pesquisas não presenciais (conduzidas por gente respeitada no mercado) apontaram queda de Bolsonaro e ampliação da vantagem de Lula em 2021. Agora, mostram tendência um pouco diferente. Serviam em 2021 e não servem agora?

Muita calma nessa hora.

Parece verdade que pesquisas presenciais captam melhor a intenção de voto porque não subavaliam o público de mais baixa renda: nas pesquisas por internet/telefone, há dificuldade objetiva de se chegar a esse público.

Ainda assim, há várias enquetes feitas por telefone que são sérias e que – ainda que não captem os índices de voto com absoluta precisão – são capazes de captar, sim, as tendências gerais do eleitor. E, convenhamos, com tamanha distância para a eleição, a tendência é mais importante do que o número exato.

Isso tudo pode ser confirmado, em levantamentos presenciais DataFolha, Quaest e IPEC, nas próximas semanas.

Aguardemos... Mas é possível afirmar que o Brasil chega ao Carnaval de 2022 com uma tendência bem delineada nas pesquisas, sejam elas por telefone/internet, sejam presenciais:

- Lula no mesmo lugar, com algo entre 42% e 48% dos votos totais (na média, 45%), é favorito;

- Bolsonaro, com discreta melhora em seus índices, marca de 23% a 28% (na média 25%);

- Moro, em queda ou parado, tem algo entre 6% e 9% (na média, 8%);

- Ciro, no mesmo patamar, tem entre 6% e 9% (na média, 8%);

- Doria, patinando, marca de 1% a 5% (na média, 3%).

O que é importante observar: Moro se torna inviável e Bolsonaro recupera (lentamente) algum terreno.

Esse é um fato que não surge apenas “nas pesquisas fajutas pagas por banqueiros”, ou “nas pesquisas manipuladas, feitas por telefone” – como dizem alguns nas redes.

O papel do jornalista é não brigar com os fatos. E apurar com mais de uma fonte.

Pois bem: há uma semana, ouvi de um dirigente do PT (parlamentar, deputado eleito por estado do Nordeste) a avaliação clara de que Bolsonaro “recuperou uns 5 pontos entre os mais pobres”. Isso surge em levantamentos internos, não divulgados. A explicação desse parlamentar para o fenômeno: Auxílio Brasil e Vale Gás.

Outro movimento parece estar em cena: eleitores conservadores, que haviam migrado para Moro, parecem voltar a Bolsonaro, na medida em que o ex-juiz se mostra inviável.

Esse movimento, tênue ainda, das últimas semanas é suficiente para que Bolsonaro se recupere de maneira estrondosa ao longo de 2022? Não. Até porque a guerra na Ucrânia deve provocar um repique nos preços de combustíveis e, portanto, impactar também preços de alimentos, apagando o pequeno alívio provocado por Vale Gás e auxílio de R$ 400,00.

Mas o quadro atual indica uma eleição que deve entrar na sua reta final com um cenário de Lula 45%, Bolsonaro 30%, Ciro/Doria/Outros 10%, Brancos/Nulos 15%. Com esse cenário, a eleição pode se definir em primeiro turno, mesmo que Lula não alcance patamares ainda mais altos.

Pequenos deslizamentos de voto “útil” podem ser suficientes para que a definição seja antecipada. E lembremos: o voto útil (pela direita) pode beneficiar também Bolsonaro.

Portanto, estejamos preparados para pesquisas em que a diferença de Lula para Bolsonaro se estreite para algo em torno de 15 pontos. Será o suficiente para ganhar (em primeiro ou segundo turno). Mas indica que a extrema-direita seguirá forte por vários anos no Brasil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.