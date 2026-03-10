Petróleo recua após pico, mas conflito no Oriente Médio ainda ameaça inflação global

O preço do Brent recuou de forma significativa e voltou para a região de US$ 92 por barril, depois de ter alcançado um pico próximo de US$ 120. Esse movimento ocorreu após declarações de Donald Trump, sugerindo que o conflito no Oriente Médio poderia estar se aproximando de um desfecho. O mercado reagiu rapidamente a essa sinalização e houve uma correção forte nos preços.

No entanto, a situação está longe de uma resolução clara. Autoridades do Irã afirmaram que pretendem continuar com o bloqueio do Estreito de Ormuz, um ponto estratégico para o transporte global de petróleo. Por outro lado, Trump declarou que, caso o bloqueio continue, os ataques poderão se intensificar. Ou seja, o cenário permanece bastante incerto e o conflito segue em curso.

Isso significa que, embora o petróleo tenha recuado bastante em relação ao pico recente, também não parece provável que os preços retornem rapidamente para níveis muito mais baixos, como US$ 70 por barril. O mercado continua extremamente sensível aos desdobramentos geopolíticos, e qualquer nova escalada pode provocar novos movimentos fortes de preço.

Vale lembrar que um petróleo em torno de US$ 150 por barril teria efeitos inflacionários muito relevantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso poderia levar o preço da gasolina para algo próximo de US$ 5 por galão — hoje está por volta de US$ 3,30. No Brasil, isso equivaleria a algo próximo de R$ 7 por litro ou até mais. Portanto, trata-se de um choque potencialmente importante para a inflação global, afetando a economia americana, a economia brasileira e diversas outras.

Esse cenário naturalmente influencia as decisões de política monetária. Bancos centrais como o Federal Reserve e o Copom precisam considerar esses riscos inflacionários, especialmente em um momento em que novas decisões de juros estão se aproximando. Portanto, o comportamento do petróleo nas próximas semanas será um fator relevante para o debate sobre juros.

Além disso, teremos uma semana muito importante em termos de dados econômicos. Amanhã saem novos números de inflação nos Estados Unidos, e na sexta-feira será divulgado o PCE, que é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve. Esses dados ajudarão a calibrar as expectativas do mercado sobre os próximos passos da política monetária americana.

Outro dado que chamou bastante atenção veio da China. As exportações chinesas cresceram 21,8% em fevereiro na comparação anual, muito acima do esperado pelo mercado, que era algo próximo de 7%. As importações também avançaram fortemente, cerca de 19,8%, indicando uma atividade industrial e comercial bastante dinâmica.

Isso mostra que, apesar das dificuldades no setor imobiliário e da desaceleração da construção civil, o setor industrial e exportador da China continua extremamente forte. Para se ter uma ideia, nos dois primeiros meses do ano o superávit comercial chinês já soma cerca de US$ 200 bilhões, e a balança comercial do país vem se estabilizando em torno de US$ 1 trilhão por ano — um número realmente impressionante.

Na prática, o motor da construção civil na China perdeu força, mas o motor industrial e exportador continua funcionando com grande intensidade. Basta observar, por exemplo, a presença crescente de carros chineses nas ruas de cidades como São Paulo, especialmente marcas como BYD e GWM, que têm avançado rapidamente no mercado de veículos elétricos.

Para o Brasil, esse cenário tem efeitos mistos. Por um lado, a força industrial chinesa aumenta a concorrência internacional e pode dificultar a vida da indústria brasileira. Por outro lado, a China continua sendo um grande comprador de commodities brasileiras, o que sustenta parte importante das nossas exportações.

No caso específico do petróleo, o impacto pode até ser parcialmente positivo para o Brasil. O país se tornou um grande produtor de petróleo, com produção próxima de 3,7 a 3,8 milhões de barris por dia, em níveis comparáveis aos de países importantes do setor. Isso faz com que a balança comercial de petróleo brasileira seja amplamente superavitária.

Inclusive, o próprio real chegou a se valorizar recentemente, refletindo em parte essa percepção de que o Brasil hoje é um exportador relevante de petróleo. Ou seja, embora preços mais altos tragam pressão inflacionária, eles também melhoram as contas externas do país.