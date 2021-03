Piadas militares sem graça

Quer dizer que além de não saber que o Norte e o Nordeste do Brasil não seguem o clima do hemisfério Norte do planeta, o general “Pesadelo” confunde Amazonas com Amapá? edit

Por Adilson Roberto Gonçalves

A crônica de Ruy Castro sobre o curió, o pássaro preso na gaiola, além de lembrar meu primeiro poema publicado na adolescência (Pássaro prisão) me leva a crer que é uma metáfora a Sebastião Curió, representante da ditadura militar, que se beneficiou da tortura para obter informações e, depois, se deu bem com a democracia para se eleger e se profissionalizar na política. Posso estar enganado e ser apenas um apelo à soltura da ave, que cante e encante em liberdade.

Por falar em pássaros, insetos e vermes, há os pios dos generais, ou os fardados que aí estão sem dar pios. O tuíte do general atacando a Suprema Corte anos atrás volta à baila. Apontam o ato como ‘perturbador’, mas não é novidade por parte desses militares covardes e omissos com as verdadeiras necessidades do país. Preferem viver na ilusão de ameaças comunistas nunca existentes do que fazer algo pela verdadeira guerra contra a miséria. É emblemático, no entanto, que twitter em inglês signifique tanto o gorjeio do pássaro quanto a censura.

As armas – que são e que usam – são para atirar ou piar? O conjunto faz parte da necropolítica governamental, os decretos para facilitar o porte e uso de armas estão aí revelando-a. São ilegais, inoportunos e muitíssimos perigosos, sabemos, mas, repito, nada mais são do que a necropolítica do desgoverno Bolsonaro. Ainda que evidentemente ilegais, não cabe a ingenuidade de crer que o Parlamento atuará para conter a insanidade de tais decretos, ou qualquer outra ameaça aos poderes constituídos, pois nada fez com os mais de 60 pedidos de impeachment contra o criminoso que habita o Planalto. Em ritmo forte, o populismo personalista para se manter no poder se consolida a ponto de se chegar ao limite da democracia para a retirada do pior presidente que o Brasil já teve.

Completando a falta de graça, o especialista em logística confunde AM com AP. Quer dizer que além de não saber que o Norte e o Nordeste do Brasil não seguem o clima do hemisfério Norte do planeta, o general “Pesadelo” confunde Amazonas com Amapá? Tudo começa com AM; se fosse FM, a sintonia seria melhor! A escola vai ruim, mas a formação militar inexiste, pelos exemplos que vêm a público. Não é à toa que o suposto especialista em logística faz uma patacoada após outra e é mantido no ministério por apenas refletir os predicados e competências de seu chefe.

