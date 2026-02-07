Pierrô é candidato, e a sua Colombina?

Marido ou Esposa do magistrado maior da República, escolhido pelo sufrágio universal, podem tudo?

O papel da primeira-dama não deve começar só quando o presidente é empossado.

Já conhecemos a dama de enfeite, prendada, bonita e do lar, a do metiê da noite de Brasília, evangélica, ambiciosa, sem pudor na busca de seus objetivos, já conhecemos damas culturalmente e politicamente bem formadas, como a Dona Rute de FHC, a militante e discreta Marisa do Lula e a atual, a socióloga e hiperativa militante, Janja, conselheira do presidente.

A função da primeira-dama não está definida e normatizada, fica a critério de cada personalidade e aquiescência do presidente.

O eleitor vota sem saber quem será e o que pensa a esposa do candidato, há também a possibilidade do primeiro-cavalheiro, portanto, é momento de abrir o debate.

Quais as funções administrativas e políticas: é porta-voz do mandatário maior, sempre ou por delegação? está no mesmo nível do ministério ou das assessorias e gabinetes? quais os limites? qual a rubrica de suas despesas? Pode interagir com qualquer Ministério, sendo ou não do agrado do titular?

Estas são indagações básicas, deve haver outras, que os leitores podem completar.

Começamos a atravessar as passarelas do carnaval, muito breve serão as passarelas das eleições mais importante a definir para ONDE o Brasil vai caminhar.

O que é proibido é o/a cônjuge atravessar o samba, deve possuir íntima afinidade melódica.

Por fim, vamos sair da influência francesa, é denominar de primeira(o)-companheira(o) E ASSIM REFORÇA O VÍNCULO DE COMPANHEIRISMO POLÍTICO.

Abra alas para o debate começar.

Evoé, Baco, evoé, primeiras-companheiras.