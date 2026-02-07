TV 247 logo
        Pierrô é candidato, e a sua Colombina?

        A função da primeira-dama não está definida e normatizada, fica a critério de cada personalidade e aquiescência do presidente

        Janja Lula da Silva (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

        Marido ou Esposa do magistrado maior da República, escolhido pelo sufrágio universal, podem tudo?

        O papel da primeira-dama não deve começar só quando o presidente é empossado.

        Já conhecemos a dama de enfeite, prendada, bonita e do lar, a do metiê da noite de Brasília, evangélica, ambiciosa, sem pudor na busca de seus objetivos, já conhecemos damas culturalmente e politicamente bem formadas, como a Dona Rute de FHC, a militante e discreta Marisa do Lula e a atual, a socióloga e hiperativa militante, Janja, conselheira do presidente.

        A função da primeira-dama não está definida e normatizada, fica a critério de cada personalidade e aquiescência do presidente.

        O eleitor vota sem saber quem será e o que pensa a esposa do candidato, há também a possibilidade do primeiro-cavalheiro, portanto, é momento de abrir o debate. 

        Quais as funções administrativas e políticas: é porta-voz do mandatário maior, sempre ou por delegação? está no mesmo nível do ministério ou das assessorias e gabinetes?  quais os limites?  qual a rubrica de suas despesas? Pode interagir com qualquer Ministério, sendo ou não do agrado do titular? 

        Estas são indagações básicas, deve haver outras, que os leitores podem completar. 

        Começamos a atravessar as passarelas do carnaval, muito breve serão as passarelas das eleições mais importante a definir para ONDE o Brasil vai caminhar.

        O que é proibido é o/a cônjuge atravessar o samba, deve possuir íntima afinidade melódica.

        Por fim, vamos sair da influência francesa, é denominar de primeira(o)-companheira(o) E ASSIM REFORÇA O VÍNCULO DE COMPANHEIRISMO POLÍTICO.

        Abra alas para o debate começar.

         Evoé, Baco, evoé,  primeiras-companheiras. 

