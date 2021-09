O ruído da boate ao fundo da casa arrefecera. Houve um momento de silêncio, quase absoluto. Logo interrompido pelo “bip, bip, bip” do alarme sonoro de marcha-a-ré de um ônibus manobrando no ponto final. Não era uma boa noite para se dormir. Vestiu-se, escovou os dentes, e foi ajudar o motorista a estacionar o coletivo edit

REVOLTA

O grande motim que levou à derrubada do governo das emas teve uma razão singular: a revolta pela admissão de algumas delas no serviço público, sem concurso. Em especial as emas que trabalhavam no palácio presidencial. Essas ainda tentaram uma fuga, mas acabaram guilhotinadas antes mesmo de enfiar o pescoço num buraco.

PORTO

62 anos de casados. Nos últimos 40 aguentando tudo calado. Mau trato em cima de mau trato. Com os de fora, ela se comportava como a Madre Teresa. Nas internas dizer que era o diabo seria eufemismo. Fez o exame de Covid e não disse nada. Positivado. Num domingo bebeu meia taça de vinho do Porto. Entregou o resto à mulher dizendo: “toma, tá um mel”. Morreram os dois na mesma UTI.

CALMA

- Você simplesmente pegou as cadeiras do bar, jogou em cima das pessoas. Depois levantou a mesa e lançou na prateleira espelhada onde ficavam as bebidas. Os vidros estouraram, foi aquela gritaria. Todo mundo tentando escapar pelas janelas, porque você barrou a porta principal. Quando achavam que as coisas iam se acalmar, você ateou fogo no garçom e o atirou na mesa do bufê.

- Tranquilo.

SÓSIA

A residência estava empestada pelos ratos de telhado. Chegavam a atrapalhar o sono de tanto que raspavam e mastigavam a fiação do forro. O ataque aos invasores foi marcado para o dia seguinte. Na hora aprazada chegou o técnico da empresa de higienização. Era magro, narigudo, dentuço: um rato em pessoa.

RABELAISIANA

Apareceu o vírus de uma maneira inesperada. Os efeitos eram impressionantes. Em alguns, o nariz inflava ficando desproporcional ao rosto. Em outros, eram as orelhas, os dedos, os queixos. Muitos andavam, com expressão tristonha, pelas calçadas com suas nádegas gigantescas. Só os que tiveram as mamas e os falos atacados pela enfermidade não se queixavam do destino.

ALARME

Ali pelas três e meia da madrugada o sono veio chegando. O ruído da boate ao fundo da casa arrefecera. Houve um momento de silêncio, quase absoluto. Logo interrompido pelo “bip, bip, bip” do alarme sonoro de marcha-a-ré de um ônibus manobrando no ponto final. Não era uma boa noite para se dormir. Vestiu-se, escovou os dentes, e foi ajudar o motorista a estacionar o coletivo.

ZAP ZAP

- E você, como está?

- Muito doente.

- Feito eu: estou nas últimas.

- Pior que nem dá pra ir a lugar nenhum.

- É. Vamos deixar nosso encontro lá pra cima.

- Melhor.

- Até lá.

