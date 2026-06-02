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      Ricardo Mezavila

      Escritor, Pós-graduado em Ciência Política, com atuação nos movimentos sociais no Rio de Janeiro.

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        Pitacos

        A família Bolsonaro sairá da rota para encontrar uma nova estrada para seguir caminhando, enquanto seus seguidores estarão costurando suas meias.

        Pitacos (Foto: Reprodução)
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        Quem duvida que, em um eventual segundo turno, entre Lula, Caiado ou outro, a família Bolsonaro vai ficar neutra, torcendo para que Lula seja reeleito? Eu não duvido, como aposto que Flávio, caso retire sua candidatura e concorra ao senado, que é mais prudente, acompanhe o resultado do Texas.

        A não disputa para presidência, deixará o bolsonarismo com uma vela na mão. Caso o candidato da oposição a Lula seja eleito, será a pá de cal que decretará o fim de uma geração que atuou na sarjeta contra os interesses do Brasil.

        Se Lula for reeleito, tem mais quatro anos de mandato, com o bolsonarismo fazendo oposição e ocupando espaços na mídia, de olho em 2030, quando não teremos mais Lula. Se o eleito for Caiado, por exemplo, os bolsonaristas ficarão entre a cruz e a caldeirinha, tendo a esquerda como legítima oposição.

        Não, o bolsonarismo não sairá de cena, apenas não terá a mesma força de convencimento. É só passarmos um olhar revisionista na história que encontraremos períodos hegemônicos de um grupo, mas que depois  sucumbiram.

        Um exemplo clássico e muito claro: as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, e seus partidos (PRP e PRM), dominaram a política entre 1894 e 1930, e depois perderam todo o poder.

        Outro exemplo mais recente: a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), partido que apoiou a Ditadura Militar (1966–1979). Dominou totalmente o Congresso e as eleições controladas por 15 anos. Quando o regime abriu, foi extinta, virou PDS e depois se fragmentou, perdendo toda a força política que tinha.

        Por isso e por outros motivos, a família Bolsonaro sairá da rota para encontrar uma nova estrada para seguir caminhando, enquanto seus seguidores estarão costurando suas meias.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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