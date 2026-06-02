Quem duvida que, em um eventual segundo turno, entre Lula, Caiado ou outro, a família Bolsonaro vai ficar neutra, torcendo para que Lula seja reeleito? Eu não duvido, como aposto que Flávio, caso retire sua candidatura e concorra ao senado, que é mais prudente, acompanhe o resultado do Texas.

A não disputa para presidência, deixará o bolsonarismo com uma vela na mão. Caso o candidato da oposição a Lula seja eleito, será a pá de cal que decretará o fim de uma geração que atuou na sarjeta contra os interesses do Brasil.

Se Lula for reeleito, tem mais quatro anos de mandato, com o bolsonarismo fazendo oposição e ocupando espaços na mídia, de olho em 2030, quando não teremos mais Lula. Se o eleito for Caiado, por exemplo, os bolsonaristas ficarão entre a cruz e a caldeirinha, tendo a esquerda como legítima oposição.

Não, o bolsonarismo não sairá de cena, apenas não terá a mesma força de convencimento. É só passarmos um olhar revisionista na história que encontraremos períodos hegemônicos de um grupo, mas que depois sucumbiram.

Um exemplo clássico e muito claro: as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, e seus partidos (PRP e PRM), dominaram a política entre 1894 e 1930, e depois perderam todo o poder.

Outro exemplo mais recente: a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), partido que apoiou a Ditadura Militar (1966–1979). Dominou totalmente o Congresso e as eleições controladas por 15 anos. Quando o regime abriu, foi extinta, virou PDS e depois se fragmentou, perdendo toda a força política que tinha.

Por isso e por outros motivos, a família Bolsonaro sairá da rota para encontrar uma nova estrada para seguir caminhando, enquanto seus seguidores estarão costurando suas meias.