O bloqueio do X (antigo Twitter) no Brasil, em 2024, foi vendido como um embate entre censura e liberdade de expressão. Não era. Por trás da aplicação da Lei Global Magnitsky sobre Alexandre de Moraes e outros ministros, o que estava em jogo era algo bem mais interessante para o imperialismo: dinheiro, infraestrutura e poder.

No Vale do Silício, entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000, um grupo de estudantes universitários formou um grupo para criar uma proposta inovadora: como movimentar dinheiro na internet sem depender de bancos tradicionais. Entre os fundadores da original X.com (financeira) estavam nomes como Elon Musk e Peter Thiel, que mais tarde se tornaram conhecidos pela chamada "Máfia do PayPal". A ideia de fundo era substituir instituições públicas por sistemas privados baseados em código, contratos digitais e redes globais. Menos governo, mais plataforma.

O PIX faz exatamente o contrário.

Ele coloca o Estado no centro da inovação. Cada transferência instantânea é mais do que conveniência. É poder sendo exercido. O Banco Central não apenas regula o sistema, ele opera a engrenagem. Em um mundo em que big techs tentam substituir instituições públicas, isso é quase uma heresia.

E é justamente por isso que o sistema brasileiro virou referência e alvo.

Enquanto Musk investe na Starlink para contornar fronteiras e criar uma rede que escapa da regulação nacional, o Brasil seguiu outro caminho: fortalecer sua própria infraestrutura. O PIX depende de servidores, regras e instituições brasileiras. Ele não foge da soberania. Ele a materializa.

No campo monetário, a disputa é ainda mais evidente. Nos Estados Unidos, a defesa das stablecoins (moedas digitais atreladas ao dólar) aparece como solução tecnológica. Na prática, é uma forma de expandir o domínio da moeda americana sob uma nova embalagem. Um “PIX privado”, globalizado e controlado por empresas.

Do outro lado, iniciativas ligadas ao BRICS, sob influência de figuras como Dilma Rousseff, apontam para a integração entre sistemas públicos e o uso de moedas nacionais. Não por acaso, o presidente colombiano Gustavo Petro chegou a defender a adoção do PIX em seu país.

O que está em disputa não é tecnologia. É quem define as regras.

O PIX já mudou o sistema financeiro brasileiro. Reduziu o poder das bandeiras de cartão, pressionou bancos tradicionais e ampliou o acesso da população a serviços digitais. Fez, em poucos anos, o que décadas de discurso liberal não entregaram.

E, quando o Brasil bloqueia uma plataforma como o X, não está apenas discutindo liberdade de expressão. Está sinalizando que a infraestrutura digital também é território. Que o sistema financeiro do brasileiro é regulamentado. Que dados, pagamentos e comunicação não são neutros.

São poder.

No fim, o PIX virou mais do que um sistema. Virou um símbolo. De um Estado que ainda consegue inovar. De um país que, com todas as contradições, mostrou que não precisa terceirizar seu futuro.

Entre Moraes e Musk, entre Brasília e o Vale do Silício, o que está em jogo não é apenas liberdade de expressão, mas o controle do código que move o mundo.

Por enquanto, o Brasil escreve o seu: e ele se chama PIX.

Mesmo que ainda exista no país quem prefira ser X-bacon.