Pluralidade, conflito e o lugar da polarização na democracia

Há um equívoco recorrente no debate público contemporâneo: a crença de que a polarização é, por si só, um mal a ser eliminado. Essa percepção, embora difundida, revela uma compreensão limitada do próprio conceito de polarização.

Polarização é, essencialmente, o processo pelo qual uma sociedade, grupo ou debate se organiza em torno de dois polos opostos, concentrando opiniões, valores ou visões de mundo em extremos divergentes. Trata-se de um fenômeno inerente à vida social — e, de modo ainda mais evidente, à política.

Na prática, a polarização não depende da vontade de indivíduos ou coletividades. Ela emerge naturalmente da pluralidade humana. Onde há diversidade de experiências, interesses e valores, haverá também divergência. E onde há divergência significativa, há polarização. Pretender eliminá-la equivale, portanto, a ignorar a própria condição humana.

Nesse sentido, a ideia de “acabar com a polarização” revela-se, em grande medida, uma ilusão — ou, no mínimo, uma simplificação excessiva da realidade. Não se trata de um fenômeno que possa ser suprimido, mas de algo que deve ser compreendido e administrado.

A crítica, portanto, não deve recair sobre a existência da polarização, mas sobre suas formas de manifestação. Há uma máxima conhecida que afirma: “a unanimidade é burra”. Embora provocativa, ela traduz uma intuição relevante: a ausência de divergência empobrece o debate e enfraquece a construção do conhecimento.

As diferenças são inerentes à experiência humana. Toda percepção da realidade está condicionada ao ponto de vista de quem observa. Assim como uma mesma imagem pode ser interpretada de maneiras distintas, os fatos também são compreendidos a partir de referências, valores e contextos diversos. Essa multiplicidade de olhares não é um problema — é, na verdade, uma riqueza.

Em 2026, ano eleitoral, esse debate ganha ainda mais relevância. Que venha a polarização — mas que ela permaneça no campo legítimo das ideias, das propostas e dos programas. O desafio não é a existência de polos opostos, mas a qualidade do confronto entre eles.

É fundamental saber distinguir a polarização saudável da degradação do debate público. Intolerância, desinformação e fake news não são expressões legítimas de divergência — são distorções que contaminam o equilíbrio das relações sociais e comprometem a própria democracia.

Quando bem administrada, a polarização pode cumprir um papel positivo: esclarecer diferenças, explicitar projetos de sociedade e orientar, com mais nitidez, as escolhas individuais e coletivas. Ela pode, inclusive, qualificar o debate público, desde que ancorada no respeito, na transparência do confronto de ideias e na disposição ao diálogo.

Dessa forma, a polarização, enquanto expressão das diferenças humanas, não deve ser ocultada, mas aprimorada em sua forma. Uma sociedade madura não é aquela que elimina os conflitos, mas aquela que sabe transformá-los em instrumento de construção democrática — e não de destruição. Afinal, a democracia é, em sua essência, o principal mecanismo de busca de um equilíbrio dinâmico em meio à diversidade que caracteriza a própria condição humana.