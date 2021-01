Pobreza cobra conta de Bolsonaro

Por Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia

A notícia encontra-se no DataFolha. A queda na aprovação de Bolsonaro

encontra-se na faixa mais pobre de brasileiros, aqueles que tem renda

mensal até 2 salários mínimos.



Ali, a taxa de reprovação do governo subiu de 26% para 41%, empurrando

o índice geral para 40% negativos de hoje em dia, situação que coloca

Bolsonaro e seu governo na posição de alvo do descontentamento

popular, como há muito não se via.



O debate sobre o retorno do auxílio emergencial é urgente e sua

negativa é uma escancarada confissão política -- só confirma o

desinteresse de Bolsonaro e Paulo Guedes pela proteção aos mais

pobres.



Do ponto de vista de quem tem comida na mesa, carro na garagem e

escola para os filhos, é sempre fácil dizer que o auxílio emergencial

custa caro. Matematicamente, o preço equivale a 13 anos de Bolsa

Família.



Uma conta alta para quem finge acreditar que o mercado é capaz de

resolver todos os problemas das sociedades humanas -- inclusive a

miséria, a desigualdade e a falta de oportunidades, presente em nossa

história desde sempre.



Basta assumir o ponto de vista de quem se encontra do outro lado do

balcão, no entanto, para compreender que o debate é outro.



Estamos diante de um caso vergonhoso de irresponsabilidade por parte

de um governo sem interesse em abrir caminhos para o crescimento

econômico, de modo a incluir aqueles que precisam trabalhar e não

encontram emprego -- e não podem ser jogados a rua sem renda nem

perspectiva.



Incapazes de pensar em programa de investimentos publicos, pois

implicariam em retirar uma migalha da fortuna diária que o Teto de

Gastos assegura ao setor financeiro e seus protegidos, Bolsonaro e

Paulo Guedes encaram a questão social como se fosse um ato de

generosidade, uma espécie de esmola. Não. É parte da história de um

país.



A mudança já visível na paisagem social das grandes cidades é, obviamente, uma pequena amostra do que nos aguarda. Também confirma a completa incapacidade de Bolsonaro em atender, justamente, às necessidades dos mais necessitados, o que torna sua saída cada vez mais urgente.



Alguma dúvida?

