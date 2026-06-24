Polícia de Tarcísio invade escola para intimidar comunidade escolar

O G1 teve acesso às câmeras corporais dos 12 policiais que invadiram a Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Bento, na zona oeste da capital paulista, em novembro de 2025.

As câmeras não apenas confirmaram o absurdo da invasão, mas também que os PMs tentaram de todas as maneiras intimidar a diretora da escola contra o projeto pedagógico da Secretaria Municipal de Educação com uma arrogância, que somente um governo como o de Tarcísio de Freitas, que não dá a mínima para a educação, para os profissionais da educação e para o conhecimento da história do Brasil.

Tudo porque um pai de uma aluna de 4 anos, que também é PM, reclamou do desenho de Iansã, feito pela filha. E ele reclamou com seus colegas de trabalho, que foram à escola intimidar os profissionais. Em vez de conversar com a direção da escola ou até com a Secretaria de Educação do município.

De qualquer forma, a polícia do Tarcísio acha que pode invadir uma escola mesmo de educação infantil com um efetivo de 12 policiais armados, um com metralhadora. E tudo por causa de um desenho em aula sobre a história afro-brasileira, com amparo na Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008.

Tudo isso aconteceu e acontece porque o governador Tarcísio passa pano e até premia a violência policial, essencialmente contra pobres da periferia. Existe inclusive a acusação de que os policiais de São Paulo estão sendo doutrinados pela Igreja Universal, o quem explica o ódio às religiões de matriz africana e ao povo negro.

É preciso rechaçar de todas as maneiras essa ação policial, exigindo a punição exemplar dos policiais. Porque escola é lugar de disseminação de conhecimento com discussão democrática e respeito à diversidade.