Política para diotas

Não é raro encontrarmos aproximação entre os que são desinteressados pela política e os que sonham com o poder, mas rejeitam os trâmites da mesm edit

Apoie o 247

ICL

“Quem quiser falar hoje de política começa inevitavelmente por enumerar todos os preconceitos que existem contra ela”. (Hannah Arendt)

Na antiga Grécia, era chamado de idiotés quem não procurava participar da agenda pública. Priorizando interesses da esfera privada. Tal postura, era repudiada por Péricles. Se ele vivesse em Pindorama, certamente iria corroborar com o pensamento de Sérgio Buarque com relação a predominância da falta de espírito público por aqui. O fato é que não rara às vezes, as palavras ao longo dos anos passam por processo de mudança e consequentemente de sentido.

Seguindo esse pensamento, Daniel Innerarity apresenta alguns tipos de idiotice na política. Para ele, existem os que desejam destruir a política. São os que geralmente possuem o controle da informação e da economia. Por razões óbvias não querem que nada funcione bem. Inspiram-se nas atitudes do coronel Ramiro Bastos narrado pelo escritor Jorge Amado. Um outro tipo de idiota, são os que se comportam indiferentes com relação à política. É bem verdade, que as pessoas não são obrigadas participarem ativamente da vida pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é raro encontrarmos aproximação entre os que são desinteressados pela política e os que sonham com o poder, mas rejeitam os trâmites da mesma. Apresentando-se como alguém que refuta a política, mas chega ao poder justamente por assim se comportar. O fato só ocorre, por existir aqueles que são seduzidos pelo “discurso antipolítico”.

Enfim, há uma outra categoria de idiota. Embora seja menos visível, se faz presente no cotidiano da vida pública. São os que estão interessados pelas questões políticas, mas não se comportam como o cidadão na pólis. Preferem apenas observar tudo ao seu redor. Afinal de contas, advogam que política não é para todos, mas para os que conseguem viver dela, buscando sempre levar vantagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.