Políticas de silenciamento e a necromemória

Nos últimos anos uma série de eventos importantes ocorreram em relação às lutas sobre as narrativas e a construção de uma história mais representativa do Brasil. Utilizando os mais diferentes suportes, os combates no (re-)escrever eventos aparecem como uma corda sendo puxada o tempo todo por dois lados opostos. De um lado a tentativa de manter o estabelecimento, o status-quo, as hierarquias e o controle do presente através do uso e domínio das narrativas históricas e as representações do passado. Do outro lado a vontade de uma representação atual, principalmente no que diz respeito a construção do passado (e suas estruturas) como recurso para mudanças na memória coletiva e na sociedade.

Essas disputas balançam entre a violência simbólica e física, tomando diversas formas e acentuando a pergunta do porque em momentos de crise a história vira um elemento fundamental? E que esses períodos talvez tenham dois pontos principais: a vontade de narrar por um lado e a vontade de silenciar por outro.

Como se dá essa relação entre construção histórica e construção de identidades? Qual a relação entre memória e existência? E como ela toma corpo e forma na malha urbana? Fabricando verdades e silenciando fatos.

Entre os eventos que tentaram propor outros espaços de memória está a Placa de Marielle Franco. Após o assassinato de Marielle, muitas pessoas saíram colocando placas de ruas análogas às originais, mas com o nome da vereadora, em uma ação simbólica que mesclava luto, celebração e a perpetuação das idéias de Marielle. Ao tentar mudar as políticas de lembrança o ato propunha não só a necessidade de celebrar as recentes vitórias feitas por Marielle mas também a recuperação de formas mais orgânicas e horizontais de celebrar eventos de um passado recente e atuante. Distanciando-se da maneira branco-burocrática de escolher as heroínas e talhar o ontem, esse gesto historiográfico foi a forma encontrada de manter distante o esquecimento, silenciamento e apagamento, de propor outras formas de lembrar e novas histórias a serem lembradas que escapam a oficialidade excludente imposta pelas instituições. Se o estado possui o monopólio da violência ele possui também o monopólio da escolha do que se deve ser lembrado, tanto do ponto de vista espacial quanto curricular.

Durante as campanhas eleitorais de 2018 um evento estranho e assustador aconteceu quando o governador do Rio de Janeiro junto a dois deputados (mais tarde eleitos) pegaram a mesma placa de Marielle e a racharam ao meio. Gritando simultaneamente frases como “…eu vou sentar o dedo nesses vagabundos da ALERJ” e “ eu e o Daniel fomos lá essa semana e quebramos a placa” os deputados exibiam, ao mesmo tempo, a placa ao meio junto a gritos da população.

O deputado Rodrigo Amorim enquadrou a placa quebrada e a colocou no seu gabinete.

O deputado Marcelo freixo, David Miranda e a deputada Taliria Petrone enquadraram a placa ilesa com o nome de Marielle colocando-a nos seus gabinetes.

O que fica visível nesses momentos é a maneira como dois projetos distintos tentam espacializar a memória seja no que diz respeito a tentar revelar e manter episódios silenciados ou no continuar o apagamento de tantos outros.

Esses eventos nos mostram como o passado talvez fale muito mais sobre o presente e o futuro do que sobre os próprios eventos acontecidos. As estratégias de administração dos fatos ocorridos para a gestão do presente, e logo o futuro, são partes da manutenção que a Casa Grande faz, utilizando dispositivos de controle das narrativas, das memórias e do que deve ser lembrado.

A estruturação de um acesso exclusivo a história oficial e as construções simbólicas e identitárias são parte das complexas ferramentas que afastam, oprimem e mantém. Estes passam pelos mais diversos campos e situações. De Bolsonaro emanando o torturador de Dilma durante a votação no congresso, chegando a uma determinação para as comemorações devidas do golpe de 1964. Em paralelo e em menor tamanho mas reafirmando a narrativa judaico-cristã, o governo do Estado do Amazonas lançou um selo comemorando a visita do primeiro ministro Israelense Benjamin Netanyahu. O selo resume a união entre políticas religiosas e alinhamentos ideológicos. Netanyahu é responsável pela continuação acirrada da limpeza étnica na Palestina, preconceitos religiosos e um projeto que em muitas formas se assemelha ao genocídio da população negra, dos povos originários assim como a perseguição de religiões de matrix africana no Brasil. A visita do primeiro ministro foi empurrada memória abaixo pelo estado ao decidir que esse momento deveria ser lembrado e celebrado. Se ambos os lados lutam pela possibilidade de dar voz a certas histórias e eventos será (muito provavelmente ) a violência que decidirá esse embate e é o estado que a possui.

Esses atos cometidos pelo estado tendem a normalizar a história, trazer e impor os fatos e os métodos como algo natural dificultando possibilidades de críticas e questionamentos aos acontecimentos passados assim como as maneiras de construí-los. A produtora Brasil Paralelo entra nessa luta usando o cinema como suporte para a realização dessa tarefa. Usando outro formato que o dos monumentos e memoriais, seus filmes tentam a todo custo fazer “uma análise puramente historiográfica”. Entre tais análises está a do Regime Militar e da colonização Portuguesa no Brasil. As narrativas que são construídas dessas interpretações chegam como uma forma tendenciosa de enxergar os eventos: elogiando a monarquia portuguesa, liberalismo econômico e a família imperial brasileira junto a omissão da presença dos povos indígenas, das mulheres e acima de tudo a escravidão. Reduzindo a última a apenas uma mancha dentro da nossa história, deixando de lado a relação entre escravidão e processos sociais, econômicos e políticos que ampararam as hierarquias ocidentais assim como sua parte estrutural na sociedade brasileira.

A relação entre memória e existência toma corpo e forma de museus no caso dos museus indígenas. Desde 1993 com a construção do Museu Maguta pelo povo Tikuna, uma multiplicidade de museus e pontos de memória tem sido feita assim por todo o Brasil. Esses museus propõe não só uma nova museologia e museografia mas também uma completa outra maneira de lidar com os materiais que os compõe. Longe das grandes avenidas das grandes capitais e de egos curatoriais inflados essas proposições nos mostram que pra sair do mundo dos branco criamos as nossas próprias classificações das coisas (Suzenalson Kanindé). Essa relação o não-branca com as coisas produzem os mais diversos desdobramentos, explicitam

como o patrimônio indígena vem sido apagado a mais de 500 anos, como a história serve para justamente justificar o presente, a relação fundamental entre memória e existência e como isso tudo viram proposições políticas importantes que ultrapassam o próprio lembrar: essas construções se dão em torno das resistências dos povos indígenas…a memória é pra nós não só os objetos, ela tem outro significado, de resistência, de demarcação de espiritualidade, de formação realmente. A frase de Suzenalson chega a desafiar o próprio papel do lembrar, a maneira de lembrar e a os formatos de como lembramos.

O livro “Silenciando o Passado”, de Michel-Rolph Trouillot, analisa como esses apagamentos históricos acontecem, a relação entre atores históricos e políticos e talvez como ponto chave: quais (e adiciono aqui o como) eventos incluir e excluir? A importância da questão resulta também em violência, como a da recente depredação da exposição sobre o genocídio da população negra em Brasília. O deputado Coronel Tadeu depredou parte da mostra ao arrancar um quadro da parede. O quadro, jogado ao chão, continha informações sobre o genocídio, ações policiais e injustiças cometidas no país. Para além da reação louca do deputado, a ação mostra algo que está profundamente presente na sociedade brasileira, o não querer olhar para trás, não querer elaborar os seus traumas, encarar os erros e problemas construídos no passado, esse ato é composto de muitos outros, ele é a toda vontade de apagar, silenciar acontecimentos que não sirvam para a construção de uma específica identidade e narrativa nacional.

Esforços e levantes têm sido feitos em outros âmbitos que unicamente o acadêmico, ou expositivo, como o da anual lavagem das escadarias da rua 13 de Maio proposta pelo grupo Ilú Obá de Min. O cortejo mantém viva a memória do bairro do Bexiga como sendo originalmente um bairro afro-descendente e a ação traz juntamente a data, a falsa idéia de uma abolição da escravatura. Na mesma corrente a Mangueira entrou na avenida esse ano com o tema “História pra Ninar Gente Grande” onde se deu uma total e completa re-escritura histórica.

“HISTÓRIA PRA NINAR GENTE GRANDE” é um olhar possível para a história do Brasil. Uma narrativa baseada nas “páginas ausentes”. Se a história oficial é uma sucessão de versões dos fatos, o enredo que proponho é uma “outra versão”. Com um povo chegado a novelas, romances, mocinhos, bandidos, reis, descobridores e princesas, a história do Brasil foi transformada em uma espécie de partida de futebol na qual preferimos “torcer” para quem “ganhou”. Esquecemos, porém, que na torcida pelo vitorioso, os vencidos fomos nós.” - Site da Estação Primeira de Mangueira

Projetos de revisionismos e re-escrituras históricas evoluíram dos círculos acadêmicos, expandindo o campo de batalha para além das classe e livros; mudando e propondo outras histórias a serem lembradas assim como outras formas de lembrar. Elaborando o passado para justamente evitar que ele se fixe, encarando o processo de reconstruir a si mesmo a partir de uma reconstrução do ontem, transformações do hoje e sua necessária relação com transformações do passado, seja ele recente ou não.

Em momentos de futuros distópicos o direito a memória se torna escasso e a história entra como aparelho que justifica o presente, justifica os meios. Olhar para outros passados (que não o escolhido pelo estado) talvez possa ser a alternativa para pensarmos juntos novos hojes e amanhãs, mudar o chão que pisamos e lembrar de novas maneiras novas histórias.