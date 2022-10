Por empregos com direitos, pelo fim da fome e pela liberdade democrática temos que votar em Lula

Apoie o 247

ICL

Agradeço os mais de 43 mil votos que me concederam mais um mandato da Câmara Legislativa do DF. Há mais de quarenta anos, luto em defesa da democracia e da classe trabalhadora, que é composta por quem depende de seu trabalho para sobreviver. Nessa luta, ajudei a fundar o Sindicato dos Vigilantes, o Partido dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Por conta dessa luta, os trabalhadores me concederam dois mandatos de deputado federal e, no último domingo, o quinto mandato de deputado distrital. Tenho consciência de que o mandato não é meu, é de quem confiou em mim o seu voto.

Por isso, tenho que me dirigir a vocês para fazer um alerta: no próximo dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições presidenciais, nossa vida, a de nossos filhos e de nossos netos está em jogo. O atual presidente, a quem chamo de Jair Capiroto, demonstrou nesses anos de mandato o que ele realmente é. Não gosta de democracia, não gosta de respeito às mulheres e aos negros, não gosta de nordestinos, não gosta de direitos trabalhistas e, para manter o poder, entrega nossas riquezas e nossa natureza aos interesses gananciosos de grandes empresários. Se reeleito, nossos direitos trabalhistas serão dizimados. O 13º salário, o FGTS, a jornada de trabalho, o Sistema Único de Saúde, a Previdência Social e tantas outras conquistas serão eliminadas. Se eleito, já fez tanto mal, imaginem se reconduzido ao cargo pelo voto popular.

Por isso, peço muito mais que seu voto para Lula. Peço que convença seus colegas de trabalho, familiares vizinhos, irmãos e irmãs de fé, enfim, todos que estão ao seu alcance, para não correr o risco de sacrificar nosso futuro e, em especial, das gerações que virão.

Eu comecei minha vida de lutas na ditadura militar dos anos 70 e 80 do século passado, e sei do valor da democracia e dos direitos sociais. Como disse Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial: Meu apoio ao Lula não é por adesão. Meu apoio é por um Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável.

Portanto, agradecendo mais uma vez teu apoio, peço que faça no segundo turno um esforço adicional para conquistar votos para Lula 13 e contra os retrocessos e perda de direitos. Por empregos com direitos, pelo fim da fome e pela liberdade democrática.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.