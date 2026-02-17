Por que a inovação tecnológica é fundamental para o 15º Plano Quinquenal da China

Enquanto Pequim se prepara para realizar as “Duas Sessões” anuais, um documento se destaca no centro das atenções nacionais e globais: o 15º Plano Quinquenal da China. Prestes a ser formalmente aprovado pelo Congresso Nacional do Povo, o plano traçará o rumo da segunda maior economia do mundo nos próximos cinco anos. Da estratégia industrial às prioridades econômicas, decifrar este texto histórico é essencial, pois cada palavra carrega implicações de longo alcance para a China e para o mundo em geral.

As recomendações do 15º Plano Quinquenal, adotado em outubro de 2025, apontam para prioridades ambiciosas: crescimento de maior qualidade, um sistema financeiro mais robusto e expansão da demanda interna. Mas é evidente que a inovação tecnológica está no cerne da estratégia da China. As frequentes referências à autossuficiência tecnológica indicam que Pequim a vê não apenas como uma meta, mas como o motor do crescimento futuro.

A China sempre se apoiou em um planejamento estratégico de longo prazo para impulsionar o crescimento econômico. De 2021 a 2024, apesar da pandemia e da volatilidade da economia global, o país registrou um crescimento médio de 5,5%, contribuindo com cerca de 30% para a expansão global. O desafio agora é manter esse ritmo em meio à crescente concorrência e aos gargalos tecnológicos. Tecnologias essenciais ainda dependem de fontes estrangeiras, e o risco de ficar presa em setores de tecnologia de ponta persiste.

No entanto, o progresso é evidente. O setor de alta tecnologia do país cresceu rapidamente, fortalecendo suas “novas forças produtivas de qualidade” e demonstrando que é possível modernizar indústrias internamente. Das missões lunares da Chang'e às explorações de Marte pela Tianwen, a China está consolidando sua posição no espaço profundo. Veículos de nova energia chineses dominam a produção e as vendas globais. O HarmonyOS da Huawei representa um esforço para reduzir a dependência de softwares estrangeiros, enquanto empresas nacionais desafiam cada vez mais as líderes globais em chips de IA e semicondutores. Se a China deseja manter sua competitividade, a ênfase na inovação tecnológica do 15º Plano Quinquenal não é apenas ambiciosa — é essencial.

No âmbito interno, a expansão da demanda interna é fundamental para a reestruturação econômica da China. O plano prevê uma transição de um modelo impulsionado por investimentos para uma economia liderada pelo consumo. A inovação tecnológica é essencial para essa transição, remodelando a oferta e a demanda, dinamizando o ciclo econômico interno e criando novos motores de crescimento de alta qualidade.

Internacionalmente, o estímulo à demanda interna ajuda a China a proteger sua economia contra choques globais, garantir um crescimento mais estável e fortalecer sua influência no cenário mundial. Da exploração espacial à inteligência artificial, dos semicondutores à energia limpa, o Plano Quinquenal sinaliza que Pequim pretende ditar o ritmo na próxima era da competição tecnológica global.

A mensagem é clara: a inovação tecnológica deixou de ser opcional. A China está determinada a investir em indústrias de alta tecnologia, fomentando capacidades nacionais e reduzindo a dependência externa, fatores essenciais para a resiliência econômica e a competitividade global. O 15º Plano Quinquenal visa tanto moldar o futuro quanto sustentar o crescimento.