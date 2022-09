Por que votar em Lula no 1º turno

Porque o Brasil chegou no fundo do poço do ridículo, da estupidez, da violência e da desesperança edit

Porque o Brasil chegou no fundo do poço do ridículo, da estupidez, da violência e da desesperança.

Bolsonaro significa o discurso e a prática do ódio, do golpismo, da ruptura institucional, da destruição dos direitos humanos e o abandono das causas democráticas.

Bolsonaro significa a afirmação da ignorância, da enganação, do deboche, do machismo, da falta de solidariedade e de compaixão com o próximo.

Bolsonaro significa o desrespeito e a violência contra a criança, contra a mulher, contra o negro, contra a comunidade LGBT+, contra a classe cultural, contra o povo trabalhador, contra os pobres e marginalizados.

Bolsonaro significa o descrédito internacional do nosso País.

Bolsonaro significa o atentado contra a inteligência crítica e a miséria de ideias e ideais.

Bolsonaro significa igualar o Brasil às ditaduras de extrema direita que produziram holocaustos, geraram genocídios, matanças, julgamentos sumários e espalharam o medo.

Bolsonaro significa celebrar os 200 anos da independência do Brasil com exortações fascistas e arroubos psicóticos: Enquadrar todo mundo! Salve os torturadores! Viva o imbrochável!

Votar em LULA no 1º turno significa por fim a esse pesadelo.

Votar em LULA no 1º turno significa voltar a sonhar.

Votar em LULA no 1º turno significa acreditar no convívio democrático e no bom funcionamento das instituições.

Votar em LULA no 1º turno significa respeitar a Constituição e os direitos e as liberdades fundamentais no plano social, político e econômico.

Votar em LULA no 1º turno significa rechaçar os preconceitos e as desigualdades sociais e regionais.

Votar em LULA no 1º turno significa reverenciar os 700 mil mortos na pandemia da covid19 e suas famílias enlutadas.

Votar em LULA no 1º turno significa combater a fome, o desemprego, a exclusão social e a falência da educação, da cultura e da saúde pública.

Votar em LULA no 1º turno significa conciliar as energias do capital e do trabalho em prol do povo brasileiro.

Votar em LULA no 1º turno significa valorizar e apaziguar a família brasileira.

Votar em LULA no 1º turno significa promover a união fraterna dos brasileiros.

Votar em LULA no 1º turno significa o desarmamento bélico e de espírito.

Votar em LULA no 1º turno significar retomar a esperança e dignidade humana.

Votar em LULA no 1º turno significa acreditar na paz.

Votar em LULA no 1º turno significa dizer não ao autoritarismo e à mediocridade.

Votar em LULA no 1º turno significa não desperdiçar a força do voto.

Votar em LULA no 1º turno significar dar uma nova chance ao Brasil.

