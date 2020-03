Por um Congresso Antifascista Nacional!

Nós do jornal O Homem Livre, estamos convidando todos a se juntarem no Congresso Antifascista Nacional a ser realizado em outubro com objetivo de fundar a Frente Única Antifascista. edit

O fascismo já não é mais um debate meramente teórico há anos. Manifestações fascistas, agressões, assassinatos, têm sido recorrentes desde 2015 em todo país.

Se, sempre existiram gangues nazistas nas sombras, com o apoio sistemático da burguesia mundial, o fascismo desde 2013 tem disputado as ruas com a esquerda, com o movimento operário e popular.

Usados como tropa de choque do golpe de estado de 2016. Elegeram um dos seus à presidência em 2018. Desde o ano passado, não apenas Bolsonaro, mas vários representantes do governo tem discutido abertamente um AI-5. E no próximo dia 15/3 outra manifestação fascista está convocada.

Não se trata de defender os golpistas no Congresso, não se trata de impedir um golpe, até porque Bolsonaro é o golpe. O seu governo é uma ditadura fascista, que ainda não se desenvolveu completamente devido à enorme pressão da população oprimida contra o fascismo.

Muitos confrontos entre fascistas e antifascistas têm se repetido nos últimos anos, nas universidades, nas ruas, nos bairros, nos sindicatos. A tendência de luta é enorme e antifascistas já convocaram um contra-ato no dia 15. De forma acertada, pois é apenas a força a linguagem que esses reacionários compreendem.

É a força que até aqui impediu que Bolsonaro matasse de fato 30 mil, e será a força que poderá derrota-lo.

Entretanto, uma importante parte da esquerda, a maior parte das suas direções, têm levado uma política de tergiversação total e completa diante do fascismo em geral e diante Bolsonaro em particular.

Uma política de fechar os olhos para o fascismo é completada por outra: fazer acordo com a direita contra o fascismo. O acordo por cima para manter a estabilidade do regime, a este ponto, só pode significar a estabilização do fascismo. A eleição municipal de 2020 é o foco desse acordo.

Encorajados por esta vacilação, por esta capitulação, os fascistas tornam-se mais assanhados. Eleição por eleição, espere pelos integralistas ocupando muitas cadeiras. Não porque o povo votará neles, mas porque quem controla as eleições assim o quer.

Como a esquerda sairá vitoriosa das eleições se estas estão controladas pelos militares no poder? Como os inimigos deixarão a esquerda governar, se esta de conjunto se encontrar acuada nas ruas? Se a esquerda ficar sendo derrotada, como está sendo, dia a pós dia sem esboçar uma radicalização, qual a mágica para que a correlação de forças se inverta nas urnas?

Para enfrentar o fascismo é preciso garantir que as ruas sejam nossas. Para enfrentar o governo é preciso se manifestar, e para se manifestar, neste momento, é preciso se fazer valer pela força. Sem comitês de autodefesas contra as agressões fascistas não haverá luta democrática. Sem luta democrática nas ruas, não há democracia nas urnas.

Como as direções dos partidos e movimentos de massa estão atrelados até o pescoço com uma política suicida. Nós, militantes da base, precisamos forjar a Frente Única Antifascista. É preciso desde já formar Comitês Populares Fora Bolsonaro por todo país (o comitê de autodefesa deve ser parte fundamental destes) que reúnam militantes de todas as tendências, trabalhadores de todas as categorias, mulheres, jovens, todos, para organizar a luta sistemática contra a ditadura fascista em curso.

Somos milhares de antifascistas. Somos dezenas de torcidas antifascistas. Somos dezenas de comitês. Reunidos e organizados poderemos e devemos fazer estes fascistas sumirem da cena política do país.

Nesse sentido, nós do jornal O Homem Livre, estamos convidando todos a se juntarem no Congresso Antifascista Nacional a ser realizado em outubro com objetivo de fundar a Frente Única Antifascista.

Sindicatos, partidos, movimentos sociais, associações de bairros, comitês, centro acadêmicos, torcidas organizadas. Todas as organizações operárias e populares devem se unir neste esforço de defesa comum.

Apenas a nossa organização independente da direita, da burguesia, do Estado, poderá representar uma ameaça real ao fascismo que se ergue em todo o mundo.

Por um Congresso Antifascista Nacional!

Por comitês de autodefesa!

Por uma Frente Única Antifascista!



Fora Bolsonaro! Abaixo o golpe militar!