Por um governo de salvação nacional da ciência, do planejamento, da racionalidade e da solidariedade

Quem de fato governa o País? As ações desvairadas de Bolsonaro provocaram uma situação de um “presidente operacional”, cargo inexistente em nossa Constituição que seria exercido pelo general-chefe da Casa Civil, Braga Netto. A anomalia é causada pelo próprio Bolsonaro, cuja atuação diante da crise do coronavírus assemelha-se à de um supersticioso da Idade Média frente à peste negra. Sua obsessão em simular uma normalidade falsa, com a volta do funcionamento de serviços não essenciais, contribui para a disseminação do vírus e para causar ainda mais estresse na população.

Nesta hora de dificuldade, ainda bem que contamos com atitudes sensatas, como a criação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, formado por médicos, cientistas, físicos e pesquisadores, com o intuito de auxiliar os governadores dos estados da região na tomada de decisão sobre as ações de enfrentamento à pandemia. Por outro lado, entidades brasileiras se unem em um "Pacto pela Vida e pelo Brasil" para alertar e representar a sociedade civil brasileira e lutar contra a grave crise "sanitária, econômica, social e política" que vive o País, reunindo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns – Comissão Arns, Academia Brasileira de Ciências – ABC, Associação Brasileira de Imprensa – ABI e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC.

O atual momento exige um presidente qualificado, com uma gestão de verdade, capaz de nos tirar desta crise. A briga de Bolsonaro com o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, só é prova desta urgente demanda. Cresce a necessidade imediata de um governo de salvação nacional do povo, da ciência, do planejamento, da racionalidade e da solidariedade- com a coalizão de todas as forças democráticas dispostas à hegemonia do bom senso.

Sem vidas, não há economia. Lute pela democracia! Fora Bolsonaro!

