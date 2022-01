Porto de Santos: 130 anos e mais

Apoie o 247

Terra à vista! O grito marca as primeiras atividades portuárias em meados do século XVI na antiga Ilha de São Vicente, hoje dividida nos municípios de Santos e São Vicente. Essa região abriga um dos maiores e mais importantes portos do mundo: O Porto de Santos.

No começo, a entrada e saída de mercadorias que faziam a travessia Brasil - Portugal dava-se de forma precária com a utilização de animais e trapiches para transportá-las até as embarcações de avançada tecnologia para a época: As caravelas.

Com o tempo, o porto foi se modernizando para que pudesse atender às embarcações que se (re) significavam, assim os povoados que se organizavam na região foram se tornando vilas e na sequência cidades.

Hoje, nove municípios formam, estrategicamente, a região central do litoral paulista. A conhecida região metropolitana da baixada santista reúne os municípios de Bertioga, Guarujá, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Santos. Essa última, recebeu como primeiro nome, Vila do Porto de Santos, tamanha era a importância do Porto.

A região, hoje reconhecida como turística, é antes e acima de tudo uma região portuária com a formação de sua cultura fincada nas atividades do Porto, na importação e exportação, no polo industrial e na história de imensa relevância, não apenas no Brasil como em todo o mundo.

Comemorando neste ano, cento e trinta anos não de atividade portuária, mas da fundação do que chamamos de Porto organizado, fruto de uma concessão de noventa anos dada em 1890 à empresa dos então comerciantes no Rio de Janeiro Eduardo Guinle e Cândido Gaffrée que se tornaria a famosa Companhia das Docas de Santos.

A fundação do Porto Organizado é marcada, além claro da sua inauguração em dois de fevereiro de mil oitocentos e noventa e dois, mas também do atracamento (na mesma data) do inglês Nasmith, primeiro navio a vapor em costas brasileiras, consequência ainda do decreto assinado por D. João VI que decretava a abertura dos portos brasileiros às nações irmãs, referindo-se a Inglaterra que na época escoltou e protegeu a corte portuguesa de Napoleão Bonaparte.

Pelo porto de Santos que mexe com a vida econômica de todo o Brasil, entraram novas mercadorias, tecnologias, povos e culturas que marcam toda uma diversidade regional e nacional, a ponto de transformar a região metropolitana da baixada santista, antes e acima de tudo numa região portuária, deixando mais ao norte e ao sul do litoral de São Paulo os povos tradicionais caiçaras e, formando uma cultura específica na região central que tem no trabalhador portuário um símbolo de força e resistência e, no mar a esperança de um novo amanhã.

A fundação do porto organizado foi realizada no dia da senhora dos mares e marés, a tão saudada Iemanjá. Um Porto que passou pelos gloriosos ciclos do açúcar e café, que trouxe tantas referências, onde se levantou a primeira greve organizada do Brasil em 1897, mas também um Porto que já foi conhecido de Porto da Morte, por onde entraram tantas pestes e doenças, que foi explorado em regime de monopólio por 90 anos e por onde trouxeram negros e negras vindos da África para que fossem escravizados no Brasil.

Esse mesmo Porto que foi motivo de tantas obras de infraestrutura como a São Paulo Railway, a Calçada de Lorena, os armazéns, para atender e estocar demandas e mercadorias que, essa semana completa 130 anos de fundação e mais de 500 anos de atividade, ainda nos traz exemplo de luta, trabalho e esperança de um novo amanhã que, deve estar calcado no aprendizado que a história nos mostra, no presente de realização que nos trará um futuro de glórias, soberania e, cada vez mais na integração com a cidade, região e com o Brasil.

Viva o Porto de Santos, viva o trabalhador portuário e que Iemanjá sempre traga em suas ondas a proteção e força de justiça e esperança para o país e o povo brasileiro.

