Posse de Lula, assim como seu governo, terá o povo como protagonista

A alegria vai tomar posse. Lula, subirá a rampa do Planalto e vestirá a faixa, mas será o povo que tomará as rédeas do país. Lula é o povo. O povo é Lula edit

Apoie o 247

ICL

A grande festa popular, que acontecerá em 1º de janeiro e firmará Lula como presidente eleito do Brasil, já está em construção. A organização do evento é encabeçada pela futura primeira-dama, Janja, e conta também com a colaboração de militantes e de movimentos da sociedade civil. E, assim como foi nos governos PTistas, a festa terá como protagonista o povo, que sempre caminhou de braços dados com Lula.

Será uma celebração de magnitude ímpar e inesquecível, é o que garante a organização. Caravanas Brasil afora já estão sendo organizadas. Os veículos de comunicação já falam em pelo menos 300 mil pessoas presentes, vindas de todos os cantos do país. Uma grande festa do povo, para o povo, com a cara do povo.

Além da cerimônia oficial, que inclui a passagem da faixa presidencial e a subida na rampa do Planalto, a equipe da organização prepara ainda atrações musicais com artistas progressistas que, durante a campanha eleitoral, estiveram ao lado de Lula, seja nas ruas ou nas redes. Nomes como Magareth Menezes, Maria Rita e Gilsons já estão confirmados. A expectativa é que outros grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil e Caetano Veloso, também participem da festa popular.

Para os shows, dois palcos serão montados na Esplanada dos Ministérios e receberão os nomes de duas cantoras que faleceram recentemente, mas que deixaram um grande legado para a música popular brasileira. Um receberá o nome de Gal Costa e o outro se chamará Elza Soares. O espaço contará ainda com praça de alimentação, pronto-atendimento e outros serviços, tudo pensado para que o povo se sinta acolhido e prestigiado.

Além de tudo isso, para garantir que tudo ocorra em paz, um grande esquema de segurança ─ tanto para o presidente Lula quanto para o público em geral ─ também está sendo montado.

Ainda não se sabe quem passará a faixa presidencial para Lula, se será Dilma, uma criança, um indígena ou um popular. O que se sabe é que Lula será empossado. O candidato derrotado ─ que agora chora em aparições públicas ─ já afirmou que não será ele e que não se importa em quebrar a tradição. Mas isso pouco importa. A verdade é que essa é a menor das questões. Quem realmente importa estará recebendo a faixa, sob o olhar atento de centenas de milhares de brasileiros que testemunharão esse momento histórico com o coração palpitante de esperança.

No dia 1º de janeiro 2023, a alegria vai tomar posse. Lula, subirá a rampa do Planalto e vestirá a faixa, mas será o povo que tomará as rédeas do país. Lula é o povo. O povo é Lula.

Eu vou!

E você?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.