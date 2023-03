Possível "propina" saudita pode ter sido caso de afinidade entre dois párias globais

De qualquer modo, há mais diamantes entre o céu e a terra do que supõem as nossas relações bilaterais edit

Só para esclarecer.

A refinaria Landulpho Alves foi vendida paro o Grupo Mubadala – fundo financeiro de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, pelo valor (bem baixo- cerca da metade do valor de mercado) de US$ 1,6 bilhões. Não foi vendida, portanto, para a Arábia Saudita.

Mas o Brasil e a Arábia Saudita fecharam parcerias em investimentos que podem resultar no desenvolvimento de projetos de até US$ 10 bilhões. O Fundo de Investimento Público saudita (PIF) estará a cargo desses prováveis investimentos.

O acordo para facilitar esses investimentos foi assinado em 29 de outubro de 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro, que estava em visita à Arábia Saudita, e pelo príncipe Mohammed bin Salman.

Entretanto, os investimentos ainda não aconteceram em grande parte porque os sauditas exigem assinar um acordo para evitar a dupla tributação com o Brasil. Esses acordos, como o nome indica, evitam que os investimentos sejam tributados duas vezes: no Estado que investe e no Estado que recebe os investimentos (no caso, o Brasil).

Também pode ter pesado a postura pró-Israel do governo Bolsonaro. Mas o obstáculo principal é a assinatura do acordo para evitar a dupla tributação.

É possível, ainda, que a eventual “propina” seja mais motivada pela política. Mohammed bin Salman está fazendo de tudo, há algum tempo, para limpar a sua imagem mundial, muito arranhada pelo episódio do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

O episódio macabro, ocorrido em 2018, tornou Mohammed bin Salman um pária mundial, que não recebe muitas visitas internacionais e que também não é convidado para grandes eventos.

Vale ressaltar, por exemplo, que os países europeus rejeitaram veementemente qualquer participação de Mohammed bin Salman na Cúpula Árabe-Europeia realizada no Egito, em 2021, porque ele violou os direitos humanos.

Na época em que enviou o “presente” para Michelle Bolsonaro, Mohammed bin Salman já estava há mais de 2 anos sem receber visitas importantes, e, segundo algumas fontes, havia preocupação com sua saúde psicológica (https://saudileaks.org/en/psychological/).

Enfim, pode ter sido um caso de afinidade entre párias globais. De qualquer modo, o episódio é muito estranho e merece uma séria investigação. Há mais diamantes entre o céu e a terra do que supõem as nossas relações bilaterais.

