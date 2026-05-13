Na primeira semana do mês de maio de 2026, chamou a atenção que em Ubatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo, vários postes de iluminação pública nas ruas e avenidas da região central da cidade apareceram com uma pintura verde-amarelo.

A primeira impressão é que como estamos em ano de eleições gerais, alguma mensagem subliminar estaria sendo passada aos moradores e turistas nesse município conhecido como a “Capital do Surfe” paulista, por causa das suas mais de 100 praias espalhadas pelo seu litoral e, também, pelas belas paisagens de montanhas e morros. Uivantes?

“Rift é uma palavra que quer dizer 'racha, fenda, brecha', segundo o velho dicionário das línguas inglesa e portuguesa da Enciclopédia Barsa.

No meio geológico a palavra rift, ou a aportuguesada palavra rifte, é usada para descrever determinadas paisagens no relevo que apresentam uma fenda proeminente, como se fosse um gigantesco degrau rochoso. Um pequeno abismo, digamos.” [2]

Distante cerca de 13 km em linha reta do centro da cidade de Ubatuba, ao fundo desse cenário urbano, pode ser visto o rift do Corcovado localizado no Parque Estadual da Serra do Mar, com o Pico do Corcovado a 1.160 m acima do nível do mar e mostrando com exuberância a Mata Atlântica e, muito provavelmente, sem postes pintados de verde-amarelo e ainda com seus nobres sobreviventes Pau-Brasil, Araucária, Jequitibá-Rosa, Palmito- Jussara, entre outras espécies.

Por fim, nunca é demais perguntar: será que os citados postes de iluminação pública, pintados de verde-amarelo, poderiam ter alguma ligação com os possíveis candidatos que defendem a entrega das terras raras para os Estados Unidos e querem privatizar as praias pelo país afora? Lembremos que as terras raras e as praias são da União [1] e não pertencem aos estados e municípios brasileiros e, por isso, precisamos ficar atentos porque vira e mexe esse assunto acaba rolando no Congresso Nacional, por exemplo. Ou, quem sabe, estariam os tais postes em campanha e não nos avisaram?

Fazer a escolha certa dos candidatos nessa eleição que se aproxima e que não seja para eleger patriotas de araque é o melhor caminho, para não cairmos em uma armadilha e num abismo, porque como bem disse o escritor Pablo Neruda “Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências.”

Fontes

[1] “As terras raras e as praias são da União”. Artigo de Heraldo Campos de 26/03/2026.

https://cacamedeirosfilho.blogspot.com/2026/03/as-terras-raras-e-praias-sao-da-uniao.html

[2] “Rift”. Artigo de Heraldo Campos de 17/03/2021.

https://cacamedeirosfilho.blogspot.com/2021/03/rift.html