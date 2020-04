Pra Frente Brasil – um primeiro de abril histórico

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia

O confinamento da quarentena tem propiciado balanços de vida e lembranças. Hoje cedo o ex-chanceler e embaixador, Celso Amorim, recuperou o seguinte fato, relativo à data: “Hoje completam-se 38 anos da minha demissão da Embrafilme, em função do filme “Pra Frente Brasil”, dirigido por Roberto Farias e financiado pelo órgão que eu presidia. Um soluço da abertura lenta e gradual...”

Longe de ser apenas uma reminiscência pessoal, a demissão de Amorim da presidência da Embrafilme - agência de fomento à produção do Cinema Brasileiro-, é um episódio histórico, a demonstrar que mesmo em pleno processo de “abertura” política, iniciado por Ernesto Geisel, o penúltimo general a ocupar o posto da presidência, (seu sucessor e último foi João Figueiredo), era preciso estar atento e forte. Tal como o programa de sucesso na TV, a “Discoteca do Chacrinha”, a ditadura “só acaba quando termina”. É assim, como nos dias de hoje, uma novela intermitente, que guarda sobressaltos a cada minuto.

“Pra frente Brasil”, com direção de Roberto Farias - que também dividiu o roteiro com Paulo Mendonça e teve seu irmão, Reginaldo Farias, como ator, foi o primeiro filme a denunciar abertamente a tortura institucionalizada como uma política de Estado. Antes mesmo de vir à tona a história da Operação Bandeirantes (OBAN) - um grupo de empresários dispostos a financiar os aparatos e equipamentos da tortura -, cujo cenário era o DOI-CODI paulista. Ali, Brilhante Ustra, aquele torturador, aclamado pela cúpula do governo atual, dirigia os suplícios em que o resultado, em muitos casos, veio a ser a morte e o “desaparecimento”.

No filme de Farias, após ser confundido com um ativista político, um pacato cidadão, Jofre, da classe média, é preso e torturado por agentes federais durante a euforia do milagre econômico brasileiro e da Copa do Mundo de 1970. O título foi inspirado na letra do hino – de autoria de Miguel Gustavo -, que empurrou a seleção brasileira rumo ao Tri, em 1970. Ao mesmo tempo, uma ironia com a economia de um país que patinava nos estertores da ditadura. Naquele ano, o de 1982, o Brasil devia as calças e 80% de suas importações era de petróleo. Desde 1978 o país fechava a balança comercial no vermelho e corria o risco de ficar sem combustível, por não ter fôlego para continuar arcando com as importações.

Corajosos, tanto o diretor, Roberto Farias, quanto o presidente da Embrafilme de então, Celso Amorim, bancaram a produção e o lançamento, pensando ser séria a ameaça de Figueiredo, escolhido por Geisel como seu substituto para afiançar a abertura. Figueiredo levou o dever de casa tão a sério que cunhou a célebre frase: “É para abrir mesmo. E quem quiser que não abra eu prendo e arrebento. Não tenha dúvidas”.

O ex-chanceler, Celso Amorim, foi nomeado no cargo em 1979. A sua indicação foi uma clara demonstração da abertura “lenta, gradual e segura” do regime, já que Amorim havia trabalhado com diretores considerados “subversivos” pelo governo.

Em 1982, com a chegada aos cinemas do filme “Pra Frente Brasil”, que tem cenas de prisões, torturas e um personagem identificado com o delegado Sérgio Fleury, o próprio Figueiredo levou o caso para reunião de ministros. O encontro gerou este documento, (emitido pelo SNI), que ainda lista nomes de cineastas que não poderiam ser cotados como candidatos ao cargo por envolvimento com a “esquerda”. O ex-chanceler registrou o episódio de sua saída no livro “Por uma questão de liberdade – Ensaios sobre Cinema e Política”. E, na época de sua “saída”, exatamente quando a ditadura completava 18 anos, em entrevista à Folha de São Paulo, ironizou: “Completou 18 anos, mas não atingiu a maioridade!”

A demissão de Celso Amorim, como presidente da Embrafilme se deu logo após as eleições para governador, em 82. E, por sorte, como descreve hoje, ele “já estava no servindo na Holanda”. (Arquivo Elio Gaspari)

