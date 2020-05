Precisamos de novas lideranças para construir um novo Brasil

Estamos vivendo em um momento de grave crise política, econômica e sanitária, algo que não é nenhuma novidade para qualquer brasileiro. A pandemia de Covid-19 é uma situação totalmente inédita para as gerações existentes no Brasil. E, em meio a esse momento crítico, o país sofre com a incapacidade de renovar seu conjunto de lideranças.

Já não bastasse a gravidade da doença, o desemprego em alta e a falta de oportunidades, ainda é possível observar que existem pouquíssimas lideranças novas no atual panorama político brasileiro. Lideranças essas que possam se posicionar e promover um novo momento para a nação, um pensamento crítico distante dos erros políticos atuais e conectado com as oportunidades que o futuro pode oferecer.

O Brasil já teve inúmeros nomes que nos orgulharam e fizeram o país avançar, porém, na última década a renovação no comando de diversas áreas têm sido tímida. Na política esse quadro é ainda mais grave. A disputa por poder, a insensibilidade para atender às necessidades da população e a ineficácia de articular a pluralidade de um Brasil tão diverso fazem brotar líderes bons de oratória, mas cheios de egoísmo e vaidade.

Em um país tão grande como o nosso, a falta de líderes é acentuada pela falta de oportunidades e expressão. A mídia cria determinados espaços, pouco democráticos, invadidos pela velha política. Não se discute novas convicções ou um conjunto de novas informações e opiniões. O único espaço ainda democrático existente é a internet, um campo fértil, democrático, mas que ainda precisa ser melhor compreendido e regulado, evitando a propagação de informações erradas e fake news.

Essa pouca renovação se torna ainda mais preocupante em um ano eleitoral. Sem um espaço para que a população possa ter acesso a novos líderes, sem novas opções saudáveis em quem votar, que tipo de pessoas poderão comandar os mais de cinco mil municípios brasileiros? O que temos hoje é um completo apagão de todos aqueles que podem, de fato, mudar os rumos do país.

Vivemos em um intenso momento de reorganização das relações de trabalho, da forma como as pessoas se comunicam e de como se enxergam em uma sociedade. Essas pessoas buscam hoje a representatividade das mulheres, dos negros, dos jovens, das pessoas do interior e dos pequenos agricultores.

Há anos tenho promovido inúmeros cursos de formação para aqueles que queiram desenvolver e representar o povo. Carrego essa bandeira no meu mandato. Esses cursos são uma forma de lapidar essas pessoas que tem uma vocação política ou apenas querem de certa forma, começar projetos em seus bairros, em suas cidades. Não existe transformação sem lideranças capazes de inspirar, de transformar e de mobilizar a sociedade.

Antes de ocupar o parlamento ou o executivo é preciso ocupar a política com um anseio de transformação efetivo. Uma nação repleta de grandes talentos não pode mais ficar refém de uma política arcaica e ultrapassada. Esse é o caminho para construir o país do futuro.

