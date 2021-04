Predação e antropofagia

É notório que há uma divisão entre gente de bem e "gente de bem" nas malhas ditatoriais, em um país que nunca deixou de ter seus "capitães do mato" na ativa.

"Minha dor não sai nos jornais" é o título de uma reportagem publicada na Revista Piauí, em 2011 e vale a pena ser lida.

Sim, vivemos um cerco, com mortes e mais mortes em um universo pandêmico que se vincula à casta religiosa, travestida de santidade fake, que quer matar e ficar imune, sob o véu das ditas "conversões" sagradas que redimem pecados.

A predação do ponto de vista biológico é um tipo de relação desarmônica inserida na TEIA ALIMENTAR e suas cadeias...ela coloca leões e tubarões no topo da cadeia alimentar, em seus respectivos ecossistemas.

O esquema de adaptação e transferência de energia interespecífica é o panorama biológico e milenar. A evolução/adaptação nos deu o "olho" (órgão humano), em seu curso de saber científico (recém descoberto) em meados do século XIX, sob o olhar de naturalistas como Charles Darwin, Alfred Russel Wallace e outros.

E a predação humana? Esta é Antiga, medieval, moderna e pós-moderna, e parece atingir seu auge, no presentismo americano do sul, neste perímetro brasileiro.

Como?

Através de um circuito de sabotagens sem par.

"A sabotagem do ensino, a desinformação, a narcotização pelas mídias e a violência contra os pobres de grana são planejadas, comandadas, executadas e consentidas pelos pobres de espírito" disse o filósofo Eduardo Marinho.

Desinformar e alienar é uma forma humana de predação. Segundo Oswald de Andrade: "Só a Antropofagia nos une''. Socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. Tupi, or not tupi that is the question. Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.”

Ser antropofágico é uma forma cultural de reagir ao invasor etnocentrismo; por exemplo, bem à guisa do movimento artístico surgido no início do século XX. E que tinha na figura emblemática do escritor Oswald de Andrade, seu representante mais voraz.

Somos predados every day: quando morremos à míngua nas salas de aula, virtuais ou não, recebendo um "salário-esterco" que faz de homens e mulheres o dejeto necessário a ser eliminado...pelo orifício de predadores capitalistas travestidos de políticos, empresários e negociantes da fé.

Porém, leitores, fiquem atentos, quando a população de zebras diminui drasticamente, os leões poderão desaparecer, e consequentemente a savana sucumbirá...antes, nós, o povo sofrido e subalternizado pelo vírus estruturalmente opressor precisaremos "deglutir" o inimigo da tribo Brasil.

#LeiaBrazilevireBrasil

#LULAPRESIDENTE

