Preparativos para antes do interrogatório

- Vamos logo, Dudu, falta meia hora pra começar o depoimento na CPI!

- Mas eu vou?

- Meu Deus! Quantas vezes a gente tem que repetir? Vai e não fala nada, pronto!

- Lembrei, lembrei. Esse coaching me deixa tonto demais…

- Tonto ou não, você tem que ir, homem.

- Será que vou de terno ou de farda?

- Farda. Melhor a camuflada, de selva. Chama menos a atenção.

- É, tem razão.

- Vamos recordar umas coisas pra você fazer lá?

- Por favor.

- Você entra na CPI e vai acontecer o quê?

- Vão me vaiar.

- E você?

- Com o pôster de Jesus no peito o tempo todo.

- Boa.

- Aí chegando na mesa do depoimento, como é que é?

- Eu me ajoelho, fecho os olhos e começo a orar ao Senhor.

- Dizendo o quê?

- Que os fariseus não conhecem os seus atos. Que Deus é mais.

- Excelente.

- E, na última frase da oração, como você vai se comportar, Dudu?

- Em total desespero. Nesse momento, me jogo de cara no chão, chorando, dando louvores ao Senhor.

- Com cara de quê?

- De Madalena arrependida.

- Ok, então vamos agora pra o momento em que os senadores fazem as perguntas.

- Sim.

- Pazuello, você é conhecido como o ministro da Saúde das mais de 100 mil mortes. Confirma este número?

- Faço boca de siri.

- Pazuello, você ignorou ofertas de vacinas da Pfizer?

- Faço boca de siri.

- Pazuello, de quem é a culpa pelo total desleixo em relação à pandemia por parte do governo?

- Do capitão.

- Qual capitão?

- Boca de siri.

- Ótimo, ótimo.

- E, se o relator se irritar com seu silêncio e começar a esmurrar a mesa, ameaçando prendê-lo? Qual deve ser o procedimento?

- Eu me levanto da mesa. Aí, de novo, me jogo de cara no chão: desesperado e aos prantos, dando louvores ao Senhor.

- Não se esqueça que essa atuação deve ser feita bem de frente pras câmeras da TV Senado, ok?

- Ok.

- Alguma dúvida?

- Só uma. E se me prenderem?

- Dudu, você tomou o Imosec?

- Tomei, sim. Quatro comprimidos, nas últimas 12 horas.

- Pegou o rolo de papel higiênico no seu armário?

- Está na mochila.

- Então pronto! Cara de Madalena arrependida e vamos lá.

