Prepare seu Dramin, pois os “homens sigma” são de embrulhar qualquer estômago

Próximas do mês da mulher, ganhamos como “presente” a viralização do tal “homem sigma” que viralizou nas redes após o complexado cidadão campari virar chacota ao relatar uma situação envolvendo humilhação contra mulher. (não vou citar o nome para não dar ibope).

Pesquisei que tal exemplar de homem que nunca superou o pé na bunda que tomou no ensino médio é apenas mais um do intitulado grupos de “homens sigma”.

A referência dos “sigmas” de masculinidade e sucesso é o personagem Christian Bale no filme “Psicopata Americano”;

Para quem nunca assistiu, a produção é de um alto executivo que humilha, estupra e mata mulheres, além de moradores de rua. (É muito pesado, tem muito gatilho. Recomendo muita cautela ao assitir, principalmente para quem já passou por situações de violência sexual).

Já a filosofia dos "sigmas" é a matrix: homens seriam vítimas da sociedade e as feministas obscureceriam a realidade. Reféns, como “lobo solitários”, eles lutam contra tal regime opressor, sem citar que feminicídios são uma das maiores causas de mortes entre mulheres em pleno século 21.

Já os sigmas brasileiros entram num personagem coaching, como aponta reportagem do jornal Folha de S.Paulo:

Muitos vendem cursos, livros e até objetos para sigmas. No Instagram, o perfil Filosofia Sigma (@filosofia.sigma), com mais de 40 mil seguidores, vende cursos com métodos para "despertar a frieza em você" e para "fazer as mulheres te desejarem cada vez mais".

Seus vídeos trazem frases de impacto e expressam o que chama de pensamento sigma". Por exemplo: "Quando eu vejo uma garota bonita na rua, eu penso duas coisas. Uma parte de mim quer sair com ela, conversar, ser muito gentil e tratá-la com carinho. A outra parte pensa como seria a cabeça dela decepada."

Outro modo operandi dos frustrados é rechaçar mães solo, com tatuagem, que possuem amigos homens ou ideias progressistas. A submissão da mulher é o ponto crucial da “filosofia”.

Pois é! Entramos em março e mais uma vez chegamos a conclusão que a luta é árdua, cruel e que não basta lutar contra leões, temos que desviar das antas no caminho.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

