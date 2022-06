Prisão de Milton Ribeiro ignora mandante

Apoie o 247

Por Alex Sonik

Milton Ribeiro caiu em desgraça com Bolsonaro assim que veio à luz o áudio em que o então ministro da Educação disse estar atendendo os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura a pedido do presidente da República. Dias depois ele caiu.

Assim que o ex-ministro foi preso, hoje, Bolsonaro lavou as mãos. Ele que se explique à Justiça. Não tenho nada a ver com isso. A tentativa de se descolar do escândalo é pública e notória. Bolsonaro nem se recorda que quando as denúncias explodiram ele botou as mãos e o rosto no fogo por ele.

A prisão do bode expiatório também serve para blindar os dois principais aliados civis de Bolsonaro, Ciro Nogueira e Arthur Lira, que têm digitais na farra com dinheiro do FNDE, por meio de prepostos.

Tal como no caso do assassinato de Bruno e Dom, a Polícia Federal encerrou o caso sem investigar sequer se havia mandante, como o ministro apontou no áudio, pivô do escândalo.

