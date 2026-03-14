Prisão não é sala de reunião para conspirar contra o Brasil

Embora tenha dado um vacilo, o Ministro Moraes se recuperou no outro dia.

Visitas têm dia certo e é para a família e advogados. Cárcere não é ambiente social e menos ainda político.

Foi muita petulância, soberba, do representante da extrema-direita dos EUA querer visitar um criminoso, terrorista e golpista do Estado democrático de direito. O governo Trump fala uma coisa e faz outra.

Os terroristas que temos no Brasil são os que atentaram, no dia 8 de janeiro de 2023, contra a democracia brasileira.

Solicitou essa visita para quê? Nem é amigo do preso. É muita cara dura ou acha que o Brasil é republiqueta, quintal deles? Aqui golpistas são condenados, lá ficam livres, afrontam a Justiça, saem candidatos e são eleitos.

E o encarcerado é criminoso e foi julgado e condenado por plano de atentado violento ao Estado de direito. Se lhe foi tirado A LIBERDADO POR esta causa precípua, como aceitar que o mesmo preso tenha liberdade para conspirar?

A democracia não pode dar liberdade a quem conspira e planeja golpes contra ela mesma. Colaborar com potência estrangeira contra os interesse e a nossa soberania, seria um paradoxo jurídico! Seria um suicídio da democracia.

Nenhuma instituição brasileira pode pisar em ovos para impedir aos EUA de intervirem sob qualquer forma no nosso amado país.

O criminoso está com pneumonia dupla, informou o médico; seus áulicos provavelmente estão tranquilos, porque sabem que ele tem histórico de atleta, nós outros nos preocupamos, pois o queremos vivo para cumprir os 27 anos e 3 meses da pena sentenciada pelo Supremo Tribunal Federal.

Esses milicos da linha dura do Exército, jamais tiveram condescendência com os prisioneiros políticos e presos comuns sob suas custódias. E agora veem demonstrando frouxidão e apelam aos direitos humanos que tanto tripudiaram, afinal, para eles “bandido bom é banido morto”, não desejamos a morte de Bolsonaro.

Bolsonaro e seu filho Flávio e demais seguidos ficam armando para engabelar a justiça e manterem-se na mídia.

“A chance de Flávio ser eleito e tentar o golpe, existe, a chance de Lula ser eleito e tentar um golpe, não existe”. Esta declaração foi feita por quem entende de golpes: Merval Pereira, ideólogo da Globo.

A Papudinha é uma prisão humanizada, bem superior às moradias da maioria do povo trabalhador, equivale a um apartamento de hotel 4 estrelas, sem exagero, porém, transformar num aposento político de conspiração, aí já é cumplicidade.