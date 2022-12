Pronunciamento do general Mourão simboliza epílogo do governo militar

Mourão fará pronunciamento não como presidente em exercício, mas como general do Exército no comando do governo militar. Algo totalmente absurdo edit

Por Jeferson Miola, para o 247

O general e vice-presidente Hamilton Mourão convocou rede obrigatória de rádio e TV para, na condição autoproclamada de “Senhor Presidente da República em exercício”, fazer um pronunciamento faltando menos de quatro horas para o fim do desastroso governo militar.

Ao que se sabe, Bolsonaro zarpou sem deixar documento assinado transmitindo o exercício da presidência ao vice Mourão. E Bolsonaro tampouco oficializou ao Congresso Nacional sua saída do país.

É uma situação institucional inusitada. O ato dele pode ser entendido tanto como fuga, ilícito agravado devido ao uso ilegal de meios e recursos materiais do Estado brasileiro; como o abandono do cargo presidencial.

A formalidade de transmissão do cargo não é um mero procedimento burocrático-formal, pois representa o rito jurídico que assegura o exercício legítimo de poder a quem de direito, quando da ausência temporária do titular do cargo.

O presidente da República possui competências privativas [artigo 84 da CF] que são exercidas exclusivamente por ele ou, nas suas ausências temporárias, pelo vice-presidente, desde que legalmente constituído para o exercício da função.

Não fosse assim, qualquer vice poderia, a qualquer tempo, se autoproclamar presidente e usurpar o poder do titular.

Se não houvesse a necessidade de comunicado formal por iniciativa do próprio presidente, a qualquer momento algum canalha a serviço da tirania poderia declarar o abandono da presidência para usurpar o poder – tal como fez o senador Moura de Andrade na madrugada de 2 de abril de 1964, quando mentiu que Jango tinha abandonado o país para falsamente declarar vaga a presidência e, com isso, propiciar o início da ditadura sanguinária que durou 21 anos.

A transmissão do cargo, por isso, seria o requisito formal para que Mourão pudesse exercer temporariamente a presidência, mesmo que por cerca de 30 horas.

Sem o ato formal de transmissão do cargo para Mourão, a fuga do Bolsonaro à cidade da Disney, nos EUA, cria um vazio institucional, pois o general não passou a ser, automaticamente, o presidente em exercício.

Mourão continua como vice-presidente – uma função auxiliar e dependente de comando do presidente, como definido no artigo 79 da Constituição: “O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais”.

Do ponto de vista constitucional e institucional, portanto, Mourão fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV não como o “Senhor Presidente da República em exercício”, mas como um general do Exército no comando do governo militar. Algo totalmente absurdo.

Se fosse de fato presidente em exercício, Mourão prezaria a democracia se entregasse a faixa presidencial ao presidente Lula, mas não fazendo um pronunciamento extemporâneo e inútil.

O conteúdo do discurso importará menos que o significado simbólico do pronunciamento, que simboliza uma espécie de epílogo do governo militar; o último ato do desgoverno da barbárie, da destruição, da corrupção, do ódio e do terror.

É como se o general – um superior hierárquico do capitão; alguém detentor da patente hierárquica com poder de mando real sobre as hordas – viesse a público para reconhecer a derrota do partido dos generais na batalha de 30 de outubro e, ao mesmo tempo, reiterar a continuidade da guerra fascista contra a democracia, que tem nos estamentos militares um componente central.

